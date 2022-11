Abel define Palmeiras para o jogo da taça e conta com retornos de Piquerez, Endrick e Scarpa

Publicidade

O Palmeiras trabalhou na Academia de Futebol na manhã desta terça-feira e o técnico Abel Ferreira praticamente definiu a equipe que enfrentar o América-MG, nesta quarta-feira, no Allianz Parque, no jogo em que a equipe receberá a taça do Campeonato Brasileiro 2022. O lateral Piquerez e o atacante Endrick, poupados na última partida, devem retornar. Após cumprir suspensão, Gustava Scarpa reaparece para reforçar o meio-campo.

Além da entrega da taça, 11ª do Brasileirão na história do Palmeiras, a equipe fará sua despedida do Allianz Parque na temporada. Novamente por causa de shows no estádio, parte das arquibancadas estarão parcialmente fechadas contando com telões para que os torcedores preencham o espaço e acompanhem a partida.

Sem nenhum jogador suspenso, Abel Ferreira terá força máxima para a partida, tendo como desfalques Jailson, em fase de transição física, e Raphael Veiga, que se recupera de artroscopia no tornozelo direito. Com retorno de Endrick, Dudu e Rony completam o ataque. No meio de campo, Danilo e Zé Rafael compõem o meio com Scarpa. Na defesa, Gustavo Gómez e Murilo formam o miolo de zaga e Marcos Rocha atua pelo lado direito com Piquerez na esquerda.

Dudu chegará a marca de 400 jogos com a camisa do Palmeiras no duelo com o América-MG.

Campeão de forma antecipada do Brasileirão, o Palmeiras ainda tenta quebrar um recorde de sua história nos pontos corridos batendo os 80 pontos logrados nas campanhas campeãs de 2016 e 2018. Na atual edição do torneio a equipe tem 78 pontos com duas rodadas pendentes.

Além do recorde de pontos, a invencibilidade fora de casa na atual edição do Brasileirão será colocada à prova na última partida do ano, frente ao Internacional, no Beira-Rio.