Abel diz que Palmeiras não foi eficiente contra o Botafogo e garante ‘luta até o final’ pelo título

“Eficiência” foi uma das palavras mais utilizadas por Abel Ferreira nas entrevista coletiva após a derrota por 1 a 0 para o Botafogo, neste domingo, no Allianz Parque. O treinador português afirmou que o time alviverde criou oportunidades suficientes para sair vencedora, mas lamentou a falta de pontaria — e de sorte — da sua equipe.

“Basta ver como foi o gol e o pênalti que falhamos. É o 12º gol anulado, bem anulado. Nossos jogadores tentaram, criaram oportunidades, a maior o pênalti. Demos 16 finalizações contra seis do adversário. Nos cruzamentos poderíamos ter sido mais precisos. O adversário se defendeu bem, fez linha de cinco a partir de certo momento, o goleiro dele fez grande defesa, tivemos pênalti a nosso favor. Parabéns ao nosso adversário, futebol é isso mesmo, estatísticas são isso mesmo, o que vale é eficiência”, afirmou Abel.

Abel Ferreira cita falta de eficiência do Palmeiras ao comentar derrota para o Botafogo. Foto: Amanda Perobelli/ REUTERS

O único gol da partida foi marcado por Tiquinho Soares, artilheiro do Brasileirão com dez gols. O centroavante alvinegro precisou de apenas duas finalizações para garantir o resultado positivo ao time do Rio. Foi a primeira derrota do Palmeiras no Allianz Parque desde julho de 2022.

“Costumo dizer que em duas temos que fazer uma, o centroavante deles fez uma em duas, foi muito feliz”, elogiou Abel Ferreira. “Passamos um ano sem perder em casa, mas isso ia acontecer em algum momento, nem achei que merecíamos perder hoje, mas aconteceu. No próximo jogo podemos voltar a encontrar as vitórias para ficar em primeiro no grupo (na Libertadores). Nós vamos lutar até o final, temos aspirações na competição, queremos defender nosso título.”

Questionado sobre o porquê de não utilizar o atacante Giovani, o português revelou que o joia de 19 anos está perto de ser negociada pelo Palmeiras. Ele evitou falar sobre reforços e voltou a dizer que está focado em trabalhar com os jogadores que tem em mão.

“Não há nada acrescentar no que foi dito à diretoria. Nós como comissão técnica vamos fazer o melhor com o que temos para buscar títulos”, disse.

O Palmeiras continua com os 22 pontos no Brasileirão, vê a distância para o líder Botafogo aumentar para oito e cai para a quarta posição. A equipe alviverde volta a campo na quinta-feira, quando recebe o Bolívar, no Allianz Parque, pela fase de grupos da Copa Libertadores. Uma vitória simples garante o Palmeiras com a primeira posição da chave.