Abel e Estêvão acreditam em virada do Palmeiras contra Botafogo: ‘Na nossa casa será diferente’

O otimismo concorda com o que disse Estêvão na saída do campo. O garoto voltou a atuar nesta quarta-feira, depois de um tempo afastado por lesão. “Lá no Allianz, 90 minutos são muito longos. A gente sabe jogar lá, e eles vão ter dificuldade igual nós tivemos aqui. Eu tenho certeza que vamos passar por eles lá no Allianz”, cravou o atacante.