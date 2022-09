Abel Ferreira avalia que ida à seleção fez mal ao volante Danilo

O técnico Abel Ferreira considera que a convocação de Danilo, do Palmeiras, para a seleção brasileira, no mês de junho, prejudicou o desempenho do jogador. Neste domingo, o volante foi expulso na vitória sobre o Santos por 1 a 0 no Allianz Parque. Mesmo com um a menos, o time alviverde se superou e conseguiu o triunfo com um belo gol do uruguaio Merentiel.

“Sobre o Danilo, acho que lhe fez muito mal ter ido à seleção”. Eu me lembro de ter tido internamente uma conversa com o clube e expressei qual era minha opinião em relação a isso. Mas não sou que mando. É verdade que estar a passar uma fase menos boa, mas já esteve em grande fase e já nos ajudou muito. Isso faz parte”, afirmou o treinador em entrevista coletiva no Allianz Parque.

Leia também Merentiel diz que se preparava para seu 1º gol pelo Palmeiras no Allianz Parque

O treinador, no entanto, não entrou em detalhes sobre os impactos da primeira convocação do jovem atleta. O volante foi convocado pela primeira vez na Data Fifa de junho. No entanto, o jogador do Palmeiras não entrou em campo nas vitórias contra Coreia do Sul e Japão. Diante do primeiro rival, Danilo sequer foi relacionado para o confronto. Com os japoneses, o volante do ficou no banco de reservas e não entrou na partida.

Danilo acabou expulso do duelo com o Santos neste domingo. Foto: Carla Carniel/REUTERS

Abel reconhece que o Palmeiras tem tido dificuldades com as expulsões. “Diante do Atlético Mineiro, nós tivemos uma boa resposta com menos um. Diante do Athletico Paranaense, não tivemos uma boa resposta, principalmente no primeiro gol”, disse o treinador.

O Palmeiras terá desfalques importantes para a partida contra o Atlético-MG, fora de casa, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, na próxima quarta-feira, dia 28. Além de Danilo, que foi expulso, Zé Rafael, Gabriel Menino e Gustavo Gómez levaram o terceiro cartão amarelo neste domingo. Abel Ferreira também foi expulso.