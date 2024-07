Abel crê que ‘boneco’ de Leila Pereira tem a ver com educação: ‘Cultura do futebol brasileiro’

O técnico Abel Ferreira culpou o árbitro Anderson Daronco e a falta de eficácia de seus jogadores pela derrota do Palmeiras, por 1 a 0 para o Botafogo, nesta quarta-feira, no Engenhão, no Rio de Janeiro, em duelo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"O detalhe que fez a diferença hoje foi a eficácia. Tem outros detalhes que eu não controlo, e por isso pergunto dos critérios. Há erros graves hoje no jogo que influenciam no desenrolar do mesmo", disse o treinador visivelmente irritado durante a entrevista coletiva. Abel parabenizou o Botafogo pela vitória, que garantiu à equipe carioca a liderança isolada do Campeonato Brasileiro. "É o tipo de jogo definido nos detalhes. Foi bem jogado e disputado, o que fez a diferença foi a eficácia. Parabéns ao adversário que foi eficaz. Há erros que condicionam o desenrolar do jogo", disse o português sem apontar algum lance específico.

Abel Ferreira reclamou da arbitragem de Anderson Daronco, no Nilton Santos. Foto: Pedro Kirilos/Estadão

O técnico não quis comentar as ameaças feitas por parte da torcida do Botafogo, que pendurou bonecos com rostos de Leila Pereira e Ednaldo Rodrigues, presidentes de Palmeiras e CBF, respectivamente, simulando uma cena de enforcamento nas proximidades do Engenhão.

“O Botafogo é nosso adversário. Nós encaramos o jogo de forma normal, são coisas que vocês gostam e vos alimenta. Não vivemos disso, não vivo de polêmicas. O Botafogo tem um jogo franco, muito vertical, a procura sempre do Tiquinho. É uma equipe que você consegue entender como joga e são bons como jogam. Foi um jogo bem disputado, ambas equipes queriam ganhar, mas um grande detalhe que fez grande diferença foram os erros que condicionaram o jogo.”

Por fim, Abel voltou a criticar a arbitragem e aproveitou para elogiar a postura da torcida botafoguense dentro do Engenhão. “São os verdadeiros torcedores, os outros deixo para vocês. Isso é mais profundo, que tem a ver com educação, com a cultura do futebol brasileiro. Mas prefiro sentir a energia que eles passaram da arquibancada, alguns passaram do ponto e o árbitro deixou.”

O próximo compromisso do Palmeiras é no sábado, 21, às 21h contra o Cruzeiro, no Allianz Parque. No mesmo dia, mas às 18h30, o Botafogo recebe o Internacional, novamente no Nilton Santos.