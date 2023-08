Abel Ferreira deixa torcedor do Palmeiras intrigado com frase enigmática; veja

Seja com a torcida ou com o próprio Palmeiras, Abel Ferreira está cheio de moral. Perto de celebrar três anos à frente da equipe alviverde, o técnico português já se consolidou como um dos maiores da história do clube. Nesta sexta-feira, a presidente Leila Pereira demonstrou este carinho e gratidão presenteando o comandante com uma camisa e uma placa em homenagem aos 200 jogos no comando do time.

Uma frase destacada por Abel chamou a atenção dos torcedores do Palmeiras, que ficaram intrigados. “Eu gosto da palavra ‘eternidade’. Faz-me lembrar algo, mas vou deixar só assim no ar. ‘Em busca da eternidade’ é algo que nós perseguimos desde que nós chegamos e vamos continuar. Você sabe o que estou a dizer”, afirmou o treinador.

Nas redes sociais, a frase tem ganhado vulto. Alguns apontam uma indicação de que Abel deve renovar com o clube alviverde. Seu atual contrato é válido até dezembro de 2024. Outros entendem que o português fez referência à Libertadores e seu slogan “Glória Eterna”. Assista ao vídeo e confira:

Abel, que chegou ao Palmeiras em 30 de outubro de 2020, na verdade tem 205 partidas à frente da equipe, com saldo de 120 vitórias, 46 empates e 39 derrotas. O português é o 6º treinador que mais dirigiu o time, atrás de Rubens Minelli, que soma 253 compromissos. Levando em consideração toda a comissão técnica portuguesa, considerando os jogos em que Abel esteve ausente da beira do campo, o número sobe 229 partidas, sendo 132 vitórias, 55 igualdades, 42 tropeços, com 397 gols marcados e 186 sofridos.

Quando a sala de troféus vem à pauta, a moral de Abel cresce ainda mais. O treinador de apenas 44 anos é o segundo maior vencedor da história do Palmeiras ao lado de Vanderlei Luxemburgo. Cada um tem oito títulos. Oswaldo Brandão é o maior, com dez.

Abel Ferreira recebe das mãos de Leila Pereira uma placa em homenagem aos 200 jogos no comando do Palmeiras. Foto: Cesar Greco/ SE Palmeiras

“Sem dúvida nenhuma, você é um dos maiores treinadores da história do Palmeiras”, destacou Leila Pereira em comunicado oficial. A mandatária, que é bastante criticada pela torcida alviverde por conta da baixa movimentação no mercado de contratação, também fez questão de exaltar as conquistas e a parceria que irá se estender no futuro.

“Nós não cansaremos de agradecer pelos momentos fantásticos que passamos e vamos continuar passando juntos. Nos enche de orgulho o seu trabalho, a sua dedicação, o seu foco e a sua vontade de vencer”, disse a presidente.

Os oitos títulos de Abel Ferreira com o Palmeiras são: Copa Libertadores (2020 e 2021), Copa do Brasil (2020), Recopa Sul-Americana (2022), Campeonato Paulista (2022 e 2023), Campeonato Brasileiro (2022) e Supercopa do Brasil (2023). O português ainda é o treinador com mais finais disputadas: 11 em 15 torneios eliminatórios.