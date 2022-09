Abel Ferreira diz que oportunidade de Endrick virá de ‘forma natural’ no Palmeiras

O técnico Abel Ferreira afirma que o atacante Endrick, de 16 anos, terá sua oportunidade de forma natural no time profissional do Palmeiras. O jovem foi relacionado pela primeira vez para a equipe principal na vitória diante do Santos, por 1 a 0, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, mas não fez sua estreia.

O treinador também citou outras opções do elenco para a mesma posição. “Ele é um centroavante. Temos o Rony, o Miguel (Merentiel), Lopez e temos Navarro, que pode fazer duas posições. Vai fazer o caminho dele, de forma natural. São vocês (imprensa) que criam essa expectativa”, afirmou o treinador em entrevista coletiva neste domingo, 18.

Merentiel, que também busca seu espaço entre os titulares, foi o herói do clássico com um belo gol de voleio aos 31 minutos do segundo tempo. Foi apenas o segundo gol do uruguaio pelo Palmeiras.

Abel Ferreira garante que transição de Endrick para o profissional será natural. Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Endrick assinou seu primeiro contrato profissional, valido até junho de 2025 e com multa rescisória estipulada em R$ 311,4 milhões, em julho deste ano. Na semana passada, a joia da base palmeirense participou dos treinamentos comandados por Abel e deixou de ser relacionado para o confronto do sub-20 com o Ituano, válido pelo Campeonato Paulista. Desde que lesionou o tornozelo direito, Endrick tem atuado principalmente no Campeonato Brasileiro Sub-20, ao mesmo tempo que realiza treinamentos com a equipe profissional.

Ferreira afirma que não há data definida para a estreia da promessa. “Ele é muito tranquilo, muito maduro e muito trabalhador. A oportunidade dele vai acontecer de forma natural. Quando tiver de ser. Não não há data programada. Teremos muito cuidado para não como aconteceu com outros que vão e voltam”, afirmou o treinador palmeirense.

Em entrevista exclusiva ao Estadão, no mês de março, o jovem jogador revelou os pontos em que precisa melhorar como atleta. “Eu sou uma pessoal normal. Tenho que melhorar bastante ainda. Não sou tão rápido, não tenho um chute tão bom. Tenho muito a melhorar. As pessoas podem me achar muito bom, mas eu acho outra coisa”, afirmou.