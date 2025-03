Abel Ferreira diz que pênalti para o Palmeiras foi bem marcado: ‘Há uma obstrução clara’

Abel Ferreira hesitou, disse que não gostaria de falar sobre a arbitragem, mas resolveu dar sua opinião sobre o controverso pênalti marcado em cima de Vitor Roque que foi determinante para o Palmeiras derrotar o São Paulo por 1 a 0 nesta segunda-feira, no Allianz Parque, e avançar à final do Paulistão. Para o treinador, foi correta a decisão do árbitro Flávio Rodrigues de Souza.

“Há uma obstrução clara, com a perna do Arboleda, se tem intensidade ou não é uma decisão do árbitro”, opinou o treinador sobre o lance que foi decisivo para a vitória palmeirense. Eles citou, sem se aprofundar, erros de arbitragem contra o Palmeiras em clássicos com o São Paulo no passado.

Não queria dar exemplos do passados porque não acho que é justo. Prefiro falar do jogo., mas há um ou dois anos, fomos à CBF e as linhas apareceram”, afirmou, em referência ao duelo das oitavas de final da Copa do Brasil de 2022. Naquela partida, o São Paulo perdeu por 2 a 1, mas avançou nos pênaltis e seu gol foi fruto de uma penalidade em lance em que o VAR se esqueceu de traçar as linhas, erro admitido posteriormente pela CBF.

Abel não se estendeu sobre a atuação do árbitro e preferiu direcionar elogios ao desempenho do São Paulo, que dificultou a vida de seu time com uma formação de muita mobilidade, com três zagueiros e o meio-campista Oscar mais recuado.

“Prefiro dar os parabéns ao São Paulo pelo que fez, com Oscar, Alisson, Luciano e Lucas. Não criaram muito perigo, mas tiveram muito a bola, nos criou um desconforto, nos criou uma intranquilidade pela posse de bola”. Abel Ferreira

PUBLICIDADE “O São Paulo fez um belíssimo jogo, sobretudo na primeira parte. Já estou aqui há tempo suficiente para saber que o São Paulo faz belíssimos jogos contra a gente, e hoje fez mais um”, acrescentou.

Vitor Roque foi outro assunto na coletiva. Foi difícil escalá-lo, segundo o treinador, porque teve de deixar no banco Flaco López, que vinha de boas atuações. O novo camisa 9, contratação mais cara do futebol brasileiro, sofreu o pênalti e deixou Facundo Torres na cara do gol no segundo tempo, mas o atacante uruguaio parou em Rafael.

“Foi difícil porque o Flaco estava bem, ele tinha feito gol no último jogo, mas a verdade é que esse jogo pedia mais a mobilidade do Vitor Roque, que ataca a profundidade”, explicou. “Foi difícil deixar o Flaco fora porque estava em um momento bom. Foi menos difícil depois que fiz a pergunta: o que a equipe precisa para esse jogo?”.

Na decisão, o Palmeiras faz o dérbi com o Corinthians, arquirrival que não encara numa final do Estadual desde 2020, quando sagrou-se campeão nos pênaltis. A final será disputada em dois jogos. O primeiro está marcado para o próximo domingo, 16, e o segundo está previsto para o dia 27, uma quinta-feira.

Mas há uma queda de braço entre Federação Paulista de Futebol (FPF) e Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que quer que a finalíssima seja disputada um dia antes, 26, por causa do início do Brasileirão, marcado para o dia 29, sábado. Se isso acontecer, os dois jogarão desfalcados de atletas importantes convocados para suas seleções, que têm compromissos na Data Fifa. Certo é que o Corinthians tem a prerrogativa de jogar a finalíssima em casa, na Neo Química Arena, já que tem a melhor campanha do torneio.