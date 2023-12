Abel Ferreira, do Palmeiras, se torna embaixador de bibliotecas comunitárias no Brasil; veja vídeo

Abel Ferreira é o primeiro embaixador da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias (RNBC) do Brasil. Em sua primeira ação, o treinador do Palmeiras esteve na manhã de terça-feira, dia 12, na Biblioteca Comunitária dos Eucaliptos, localizada na ONG Cultura Familiar dos Eucaliptos, em Santo André, São Paulo. O treinador português é incentivador da leitura. Ele contou em livro sua experiência no futebol brasileiro. A leitura é uma de suas paixões.

Acompanhado por sua mulher, Ana, Abel Ferreira participou de uma mediação de leitura com as crianças, compartilhando sua história com os livros e distribuindo autógrafos, fotos e selfies. “Eu sei do poder de transformação que os livros exercem nas pessoas. Sei disso porque fui impactado por eles”, declarou o campeão do último Brasileirão.

Fundada em 2006, a RNBC conecta atualmente 132 bibliotecas em locais com vulnerabilidade social, atendendo a mais de 40.000 pessoas. A missão da entidade civil é levar o direito à leitura para comunidades e periferias brasileiras.

Abel Ferreira se torna embaixador da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias. Foto: Divulgação/Palmeiras/Marcelo Nakano

A pedagoga Marilena Nakano, cogestora da Rede Beija-flor e integrante da RNBC, destacou o impacto da ação deste fim de semana na comunidade, no ABC Paulista: “A visita do Abel, técnico do Palmeiras, despertou em muitos o sentimento de que são importantes. Abel coloca o direito à literatura em outro patamar.”

Vale lembrar que o técnico já publicou dois livros nos quais compartilhou suas experiências dentro e fora de campo. Até junho deste ano, o português havia arrecadado uma receita total de R$ 8 milhões com as obras. Parte do valor foi destinada para organizações não governamentais com trabalhos sociais e educacionais, conforme seu compromisso em doar os royalties que têm direito como autor.

Continua após a publicidade

A bibliotecária da LiteraSampa e da RNBC Maria Zenita Monteiro também ressaltou a importância da figura de Abel Ferreira para a iniciativa. “Esse encontro representou e confirmou sua sensibilidade para a leitura como forma de construir algo melhor, e sua preocupação e empenho em transmitir isso para crianças e jovens tão carentes”.