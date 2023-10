Abel Ferreira é o maior técnico da história do Palmeiras? Entenda debate

Abel Ferreira está em um patamar que poucos alcançaram no Palmeiras. O técnico português completa nesta segunda-feira três anos de clube e está no hall de melhores profissionais que já ocuparam o cargo nos 109 anos de existência da equipe. A cada conquista do lusitano, a pergunta vem à tona: afinal, Abel é o maior treinador da história do Palmeiras?

Para esclarecer essa questão, é importante levar em consideração diversos fatores, entre números de conquistas, jogos comandando o Palmeiras, além da identificação que Abel já demonstrou que tem junto aos torcedores, especialmente nos momentos turbulentos, em que ouve críticas, mas continua com forte apoio.

Abel comandou o Palmeiras na beira de campo em 219 jogos até agora. Nesses números estão descontadas as vezes em que o português ficou suspenso e teve de se ausentar da partida, deixando outros membros de sua comissão técnica na liderança da equipe. Nesse quesito, o português aparece na sexta posição.

Luxemburgo (à esquerda, desfocado) e Abel Ferreira têm oito títulos cada com o Palmeiras. Foto: Cesar Greco/ SE Palmeiras

Técnicos que mais vezes treinaram o Palmeiras

Oswaldo Brandão - 562 jogos Luiz Felipe Scolari - 484 jogos Vanderlei Luxemburgo - 410 jogos Ventura Cambon - 305 jogos Rubens Minelli - 253 jogos Abel Ferreira - 219 jogos

Quanto ao número de vitórias à frente do Palmeiras, Abel está mais bem posicionado. São 127 triunfos, novamente levando em consideração apenas as partidas em que esteve à beira do gramado. Veja a lista:

Técnicos com mais vitórias no Palmeiras

Oswaldo Brandão - 327 vitórias Vanderlei Luxemburgo - 244 vitórias Luiz Felipe Scolari - 237 vitórias Ventura Cambon - 179 vitórias Abel Ferreira - 127 vitórias

No quesito títulos, Abel demonstra um aproveitamento ímpar, deixando nomes históricos para trás, como Felipão, que levou o Palmeiras à sua primeira Libertadores, e Ventura Cambon, técnico da Copa Rio de 1951 - o Mundial de Clubes da época. O português aparece empatado no segundo lugar com Luxemburgo, seu antecessor no time. Falta pouco para alcançar Oswaldo Brandão.

Técnicos com mais títulos pelo Palmeiras

Oswaldo Brandão - 10 títulos Abel Ferreira e Vanderlei Luxemburgo - 8 títulos

ABEL É O MELHOR TREINADOR NA HISTÓRIA DO PALMEIRAS?

‘SIM, É’, DIZ VELOSO, EX-GOLEIRO DO CLUBE

“Na minha opinião, é sim. O Abel é o maior técnico da história do Palmeiras”, afirmou Velloso ao Estadão. O Ex-goleiro foi um dos símbolos do clube durante a “era Parmalat” e foi comandado também por ídolos da torcida, como Luxemburgo e Felipão. Mesmo assim, para o comentarista da Band o português ostenta o posto de melhor de todos os tempos no clube.

Velloso não poupa o português de elogios nos programas que participa, como Os Donos da Bola e Baita Amigos. “Ele é impressionante. A trajetória dele no Brasil e no Palmeiras também. Chegou como desconhecido e rapidamente ganhou uma Libertadores e vem empilhando títulos. É um fenômeno. Ele revolucionou o clube e colocou em seu melhor momento de sua história. São vários ganhos esportivos e financeiros com o Abel”.

‘NÃO’, DIZ CANDINHO, EX-TÉCNICO DO CLUBE

Candinho se formou nas categorias de base do Palmeiras, foi técnico e diretor do clube nos anos 2000. Um pouco mais distante do futebol nos últimos tempos, o ex-treinador tem algo em comum com Abel: moram no mesmo condomínio na capital paulista. A proximidade faz Candinho enaltecer o português, mas pondera que momentos distintos na história fazem com que se torne complicado apontar o atual treinador alviverde como o maior de todos os tempos.

“Não é. Muito difícil um treinador ficar três anos em um clube. É espetacular o trabalho dele, mas é difícil você comparar. Na minha época de juvenil, o grande nome era o Brandão. Se você olhar nos últimos dez anos, claro que o Abel está no topo, até pelo lado financeiro, ele deixa títulos, formação de jogadores... Tudo isso é lucro para o Palmeiras. Mas não posso deixar de falar de Luxemburgo e Felipão. Eram outras épocas”, afirmou.

Candinho, que é primo distante do ex-piloto Nelson Piquet, usou o automobilismo, uma das paixões de Abel, para explicar sua colocação nessa corrida no Palmeiras. “O Abel está entre os primeiros. Ele é jovem, às vezes passa da conta, mas tem um fardo para carregar e é trabalhador para caramba e dedicado demais. Não posso falar que é o melhor, porque senão eu vou desvalorizar outros nomes, que são amigos meus, inclusive. É como perguntar quem é melhor: Senna ou Piquet, os dois ganharam tudo, foram tricampeões”, analisou Candinho.