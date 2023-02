Abel Ferreira é um problema do Palmeiras e não mais do que isso: estão pegando demais no seu pé

Estão pegando demais no pé de Abel Ferreira. Entendo isso pelo seu histórico de reclamações desde que chegou ao Brasil. Ele ‘contribuiu’ muito para ter a fama que tem com a arbitragem, com cartões amarelos e expulsões, prejudicando o time e sua própria imagem. Mas Abel Ferreira não é um delinquente, tampouco seu caso deve ser discutido fora das quatro linhas ou do Palmeiras. Não vejo motivos para todos meterem a colher em seu comportamento à beira do gramado, como a federação dos atletas, que pediu uma punição ao técnico por seus gestos e bocas na partida contra o Flamengo.

Abel Ferreira leva para campo todo esse comportamento antes mesmo das partidas. Estou para vê-lo ainda receber um cartão no hino nacional do Brasil, antes mesmo de a bola rolar, tamanha condição que já se formou em torno de suas ações. Repito: ele ajudou a construir essa imagem de reclamação e de sujeito estourado. Não se vangloria disso, mas também não consegue se segurar. Mas isso não pode ser mais do que, de fato, é: um treinador à beira da loucura no comando do time. Mais ou menos como é a ‘loucura’ do torcedor pela sua equipe.

Abel Ferreira leva para as partidas a fama que construiu com a arbitragem no futebol brasileiro Foto: ANDRE PENNER / REUTERS

Xingar, esbravejar, reclamar, chutar o balde (no caso o pompom do microfone instalado no gramado para capitar o som da partida), digamos, não ganhou o futebol brasileiro com Abel Ferreira. São práticas que nasceram junto com o futebol no País. Há inúmeros casos de treinadores que fazem a mesma coisa ou pior, mas não cabe citá-los. Há um certo puritanismo com as coisas de Abel Ferreira.

Ele próprio se condena pelos atos e se arrepende deles. Já disse que teve até problemas em casa por causa desses gestos intempestivos. Não são atitudes que esperamos de um comandante que deveria ter mais controle de seus atos e dar exemplos de mais tranquilidade aos seus comandados e a quem o vê pela televisão ou estádio. Mas também não são atos de tintas tão fortes como se pintou durante a semana.

Abel também não é problema de ninguém a não ser dele próprio, como profissional, da direção do clube, que pode se sentir prejudicada com suas ausências a cada expulsão e ter sua imagem arranhada, e da própria torcida. Os jogadores não entram nesse bolo porque tudo o que Abel faz é para defendê-los.

O maior problema que vejo em tudo isso é a disposição de Abel em defender apenas o Palmeiras e não o futebol brasileiro de modo geral. Ele poderia usar sua fama e voz ativa, gestos e atos enlouquecidos, para tentar melhorar o futebol, a gestão dos clubes, a arbitragem e não somente as coisas do seu Palmeiras. Tudo para o seu time e nada para os outros. Não concordo com isso. Era a lei de Eurico Miranda, dirigente do Vasco, que queria tudo para seu time e nada para os demais.

O que Abel Ferreira ainda não entendeu é que a arbitragem é um problema generalizado do nosso futebol, que afeta e atinge todos os clubes e não somente o Palmeiras. E que esse comportamento, o seu, não ajuda em nada, embora provoque no torcedor imensa identificação. Abel poderia ser mais útil de outra forma.