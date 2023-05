Abel elogia Palmeiras, mas não considera vaga já garantida nas quartas da Copa do Brasil

O placar de 3 a 0 e a possibilidade enorme de classificação para as quartas de final da Copa do Brasil fizeram com que o técnico Abel Ferreira não economizasse elogios ao time do Palmeiras, nesta quarta-feira, após a vitória sobre o Fortaleza.

“É para isso que a gente treina e joga. Essa é a nossa intenção, já que contra o Bragantino foi igual. Lá, chutamos 22 vezes, mas fizemos um gol só. A intenção é entrar forte no jogo. A nossa, hoje, era fazer um bom resultado. Estamos na primeira parte da eliminatória. Agora, vamos preparar para o próximo jogo, que é daqui três dias. Esse mês vai ser assim. Mas como disse, primeira parte consistente da eliminatória, então vamos esperar pela segunda”, disse o treinador palmeirense.

Abel explicou a escolha por Bruno Tabata para a vaga no meio de campo de Artur, impedido de jogar por já ter defendido o Red Bull Bragantino nesta Copa do Brasil e por conta do regulamento não poder defender o Palmeiras na competição. Segundo o treinador, a utilização do meia foi pensada por conta dos diferentes desfalques na posição.

Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras

“O Bruno foi um jogador que chegou, já falei da adaptação dele ao contexto, exigência dos jogos, jogar em três em três dias, e demorou um pouco mais. No momento que estava ganhando confiança, acabou se machucando e ficou um bom tempo fora. Quando voltou, teve uma recaída na perna. Mas é um jogador que contamos naquela posição. Ele já tinha entrado nos últimos jogos, sabendo que o Artur não jogaria esse e que o Giovani estaria na Seleção. São coisas naturais. Não era preciso ser um mago para perceber que é ele que iria jogar. Por isso que falei que gosto muito do arroz e feijão, com o tempero certo. Tem que ser bem-feito.”

Palmeiras e Fortaleza volta a se enfrentar dia 1º de junho, na capital cearense, quando o time paulista poderá perder até por dois gols que ainda assim estará classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, Pelo Brasileirão, o time alviverde joga sábado, às 21 horas, contra o Santos, na Vila Belmiro. O Fortaleza, por sua vez, joga um pouco mais cedo, às 18h30, em visita ao América-MG, em Belo Horizonte.