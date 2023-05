Abel Ferreira exalta experiência do Palmeiras e diz que equipe sabe jogar a Libertadores

O técnico Abel Ferreira classificou a vitória do Palmeiras desta quarta-feira, sobre o Barcelona, em Guayaquil por 2 a 0, como fruto da experiência do seu elenco em saber competir na Libertadores. De acordo com o treinador, os jogadores entenderam a dificuldade de atuar na casa do rival e souberam suportar o maior momento de pressão na partida.

“Falei para os atletas que, se segurássemos os primeiros 20 minutos, o jogo ia passar para o nosso lado. O time foi competitivo e isso é fundamental. Nosso grupo tem muita experiência e sabe jogar uma Libertadores”, afirmou o treinador.

O Palmeiras somou a sua segunda vitória em três jogos e chegou aos seis pontos na chave. Para Abel, o triunfo fora de casa é fundamental para o encaminhamento da classificação às oitavas de final.

Abel Ferreira analisa vitória do Palmeiras sobre o Barcelona em Guayaquil. Foto: Dolores Ochoa/ AP

“Falei para os jogadores que a vitória seria importante, embora não fosse decisiva. A equipe entendeu e foi aguerrida. Soubemos incomodar o adversário de várias formas. Não atacamos apenas de um jeito e soubemos usar o contra-ataque, que é uma de nossas armas”, comentou.

Na coletiva ele aproveitou para dedicar a vitória ao médico Gustavo Magliocca, que era chefe do Núcleo de Saúde e Performance. Ele lutava contra um câncer e perdeu a batalha nesta quarta. “O doutor Magliocca era uma pessoa inteligente, audaz e que pensava fora da caixa. O Palmeiras está eternamente grato a tudo que ele fez como profissional. Aproveito e agradeço a Conmebol pelo minuto de silêncio”, afirmou Abel na coletiva.

Também presente na coletiva, o meia-atacante Raphael Veiga dedicou os três pontos da vitória sobre o Barcelona ao trabalho que é feito pelo treinador Abel Ferreira e sua comissão técnica, que se preocupou em passar todos os detalhes do adversário.

Continua após a publicidade

“O Abel e a comissão técnica estão de parabéns mais uma vez. Sempre estudam bastante a equipe adversária. Fizeram isso como Barcelona e nos abasteceram com informações. Assim, fomos felizes para o jogo e conseguimos o nosso objetivo”, comentou o atleta que foi um dos destaque do triunfo fora de casa.