Abel Ferreira faz tipo ao dizer que não está no Brasil para fazer amigos; isso é balela do treinador

Não acreditem em tudo que Abel Ferreira fala em suas ótimas entrevistas. Ele mente. Ou melhor: ele representa. Seu discurso tem um único objetivo: tranquilizar a torcida, ou agitá-la em prol do time e nunca contra, proteger os jogadores e criar o clima já manjado no futebol brasileiro do “todos contra nós e nós contra todos”. Felipão já fazia isso antes de Abel nascer. Dunga sempre criou um clima bélico na seleção brasileira, chamando seus jogadores de guerreiros, e sempre teve a imprensa como um inimigo.

Abel Ferreira adota o mesmo caminho e postura. É um fanfarrão quando diz que não está no Brasil para fazer amigos. Ele tem muitos amigos feitos desde que desembarcou nessas terras totalmente desconhecido e pronto para vencer no futebol.

Abel Ferreira conversa com Gustavo e Weverton na Academia de futebol do Palmeiras Foto: CESAR GRECO / Palmeiras

Teve no Palmeiras a estrutura que precisava para isso, assim como as pessoas ao seu lado. Quando fez aniversário, ganhou um bolo de todos na Academia de Futebol. É tido como uma pessoa na “sua” no prédio em que mora. Tem sido convidado para premiações e homenagens e não perde nenhuma. Diferentemente do que ele prega, é um cara que gosta de conversar, de falar de outras coisas, como F-1, onde também já esteve com amigos, e tem mostrado respeito com as pessoas no Brasil, principalmente quando não está no ambiente das entrevistas coletivas após as partidas.

Abel se veste de pessoa rabugenta para fazer o seu trabalho. Simples assim. Entende que assim é o melhor caminho. Defende que não está no Brasil para outra coisa a não ser ganhar jogos e campeonatos, como tem feito nos últimos três anos. Mas ele sabe que tudo isso é mentira, da boca para fora. Tanto é que trouxe a família. Tanto é que renovou seu contrato. Tanto é que adora o que faz e veste a camisa que defende com unhas e dentes.

Sabemos que ele chuta microfones (será que pagou? Deveria) e se engalfinha verbalmente com os árbitros em todas as partidas. Já percebeu também que a punição é branda, que a torcida está do seu lado, que tem apoio irrestrito da diretoria do clube e da presidente Leila Pereira enquanto estiver ganhando campeonatos e que, na verdade, não tem inimigo em lugar algum no País.

Há críticos ao seu trabalho e à sua postura, mas ele sabe, inteligente que é, que ele não está aqui de passagem. Poderia ficar no Brasil pelo resto de sua vida sem problema algum. Seu nome é cantado na seleção brasileira. E faria muitos mais amigos com o passar do tempo. Então, essa história de que ele está no Brasil apenas para vencer é balela. Pode, como muitos em sua posição, não ter amigos na imprensa. Mas aí, empata. Os jornalistas também não estão no futebol para ter amigos, o que não quer dizer que não tenham respeito por seus entrevistados ou personagens. Abel faz tipo. Agora está muito claro isso para todos.