Abel Ferreira ‘joga a toalha’ mesmo após virada no fim: ‘Campeonato está decidido’

Abel apontou com um dos motivos para uma possível perda do título o fato de o Palmeiras ter jogado algumas partidas foram do Allianz Parque. O Palmeiras joga no domingo, no Allianz Parque, diante do Fluminense, precisando da vitória.

Ao mesmo tempo, o time alviverde torce para que o Botafogo perca do São Paulo, no Engenhão. Com estes resultados, os dois times terminariam com 76 pontos, mas o Palmeiras seria o campeão pelo maior número de vitórias.