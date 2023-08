Abel Ferreira lamenta resultado pelo que o Palmeiras produziu: ‘No fim conta quem fez mais gols’

Na coletiva após a derrota para o Fluminense, Abel Ferreira tentou colocar em palavras sua tristeza com o resultado no Maracanã. Para o treinador português, o Palmeiras foi melhor na maior parte do tempo, criou o maior número de chances, mas pecou na eficiência ao buscar o gol. Por outro lado, o técnico também parabenizou o time do Rio por ser eficaz nas oportunidades que teve.

“Fizemos só um gol, tivemos o López na grande defesa do Fábio que nos colocava no jogo outra vez. Dar parabéns à equipe que foi eficaz, aproveitou bem na segunda parte, fechou-se bem, transitou bem e foi mais eficaz que nós. Foi uma pena, acho que o resultado não traduz o que produzimos, mas no fim conta quem fez mais gols. Nosso adversário aproveitou o que lhe demos. Parabéns ao Fluminense que ganhou o jogo.”, disse o treinador.

Apesar de reconhecer a eficácia do Fluminense durante os 90 minutos no Maracanã, o treinador também não esconde que os números da partida mostram que o time paulista merecia outro resultado neste sábado no duelo pelo Brasileirão.

Abel Ferreira lamenta partida do Palmeiras no Maracanã Foto: Cesar Greco/Palmeiras

“O Fluminense entrou melhor, fez um gol de pênalti. Minha equipe pressionou, 7 finalizações contra uma no fim do primeiro tempo. 18 chutes contra 10 no final do jogo. 8 escanteios a zero. Mas futebol é isso... Tem que ganhar e tem que perder. Hoje perdemos, mas lutamos até o fim”, disse Abel Ferreira em sua coletiva de imprensa.

Mais uma expulsão

Além da derrota, o Palmeiras teve mais uma expulsão de um integrante de sua comissão técnica. Nos minutos finais do primeiro tempo de jogo, João Martins, auxiliar técnico de Abel Ferreira, recebeu dois cartões amarelos quase em sequência e foi expulso de campo. Questionado sobre o ocorrido, o treinador optou por falar poucas palavras.

“Sobre o árbitro não tenho nada a falar. Não achei minimamente justa a expulsão do João, tendo em vista que 10 minutos antes o Diniz protestou tanto ou mais que o João, mas o árbitro que sabe. Tinha muito a falar, as imagens são evidentes. É melhor ficar calado, eu sei o país onde estou”, finalizou Abel Ferreira.