Abel Ferreira liga para jornalista e se desculpa por tomar seu celular após jogo do Palmeiras

Abel Ferreira ligou para Pedro Spinelli, jornalista do Grupo Globo cujo celular o técnico português tomou em uma confusão no túnel de acesso aos vestiários do Mineirão depois do empate por 1 a 1 entre Atlético Mineiro e Palmeiras. O técnico reforçou seu pedido de desculpas pelo ato.

Em curta chamada de vídeo, de cerca de quatro minutos, Abel disse ao produtor da Globo Minas que não sabia que o local em que estavam permitia acesso da imprensa. O técnico contou também que não havia notado que Spinelli era jornalista e só o fez quando viu o uniforme do profissional.

Spinelli gravava o momento em que o diretor de futebol do Palmeiras, Anderson Barros, reclamava com o quarto árbitro da partida, Ronei Cândido Alves, até ser interrompido por Abel Ferreira, que tentou presentear o quarto árbitro com uma camisa, mas este recusou o presente.

Vendo que estava sendo filmado, o técnico pegou, então, o celular do jornalista de forma abrupta. Rapidamente, devolveu o aparelho ao produtor, mas, na sequência, se irritou com um outro repórter, este da rádio Itatiaia, que filmou a ação do treinador português. “O futebol está assim por vossa culpa”, disparou o técnico ao profissional da rádio mineira, antes de deixar o local e entrar no vestiário acompanhado de um segurança do Palmeiras.

O treinador já havia reconhecido seu erro e pedido desculpas na entrevista coletiva que deu minutos depois do episódio no Mineirão. “Vou fazer um esclarecimento, uma vez que todo mundo aqui gosta de transformar um copo d’água em uma tempestade. Passou-se aqui uma discussão, uma confusão ali no túnel, entre nosso diretor esportivo e um dos assistentes da arbitragem. E tinha ali, não sei se repórteres, a filmarem tudo. Eu peço desculpas se me excedi”, afirmou.

O técnico considerou que, ao ser filmado sem saber se por um torcedor ou jornalista, teve a sua privacidade invadida. “Acho que tem coisas que tem que ficar nossas, só no futebol. Sabe o que é invadir a privacidade? Eu senti invadirem a minha privacidade”, argumentou.

O ato pode render suspensão a Abel Ferreira. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) vai analisar o caso com base no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Se o técnico for denunciado, pode pegar um gancho de um a seis jogos.

Não foi a primeira vez que Abel se desculpou com um jornalista. Em outubro do ano passado, o técnico reconheceu que errou ao responder de forma grosseira a uma pergunta do repórter Guilherme Gonçalves, da web rádio Litoral News, na entrevista coletiva após a vitória do Palmeiras sobre o Botafogo por 3 a 1 no Engenhão.