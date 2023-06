Abel Ferreira rejeita trocar Palmeiras por time de Cristiano Ronaldo e Al-Hilal na Arábia Saudita

O técnico Abel Ferreira reforça semanalmente seu apreço pelo Palmeiras. Em meio a diversas investidas de clubes do exterior nos últimos dois anos, o português se manteve irredutível e esnobou ofertas milionárias. Os dois últimos clubes que tentaram tirar o treinador lusitano da Academia de Futebol foram os sauditas Al-Nassr e Al-Hilal, de acordo com informações da ESPN.

O Al-Nassr tem como grande estrela de seu elenco o também português Cristiano Ronaldo. Já o Al-Hilal, que eliminou o Flamengo no último Mundial de Clubes, ainda não achou um astro e sofreu com a recusa de Lionel Messi, mas em breve se reforçará. Os dois clubes também têm na mira Luís Castro, comandante do Botafogo, líder do Brasileirão.

Abel Ferreira teria recebido uma proposta de 20 milhões de euros por ano, cerca de R$ 105 milhões. O Palmeiras não foi procurado pelos clubes sauditas para negociar. Al-Nassr e Al-Hilal esbarraram nos empresários do português, que consultaram o treinador e repassaram a negativa sem permitir que os contatos evoluíssem.

Abel Ferreira já conquistou duas Libertadores no comando do Palmeiras. Foto: Nelson Almeida/ AFP

Feliz no Palmeiras, Abel tem contrato até o fim de 2024 e já disse que sua família será determinante para definir se aceita uma proposta de renovação da equipe alviverde. No ano passado, suas duas filhas e mulher se mudaram da região do Porto para São Paulo para acompanhar Abel.

O português não ficou até o fim de seus contratos no Sporting Braga, de Portugal, e PAOK, da Grécia. Em ambos os casos, Abel foi procurado por novos interessados, a equipe grega e o Palmeiras, que tiveram de arcar com multa rescisória para tirar o treinador dos clubes.

Abel Ferreira aproveitou a pausa da Data Fifa para viajar a Portugal e ficar alguns dias com a família em Penafiel. Na Academia de Futebol, os jogadores que não estão servindo suas seleções realizam suas atividades em preparação para o jogo com o Bahia, na próxima quarta-feira, às 21h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador.