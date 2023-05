Vídeo: Abel toma celular de jornalista que filmou reclamação de diretor do Palmeiras com 4º árbitro

Abel Ferreira foi flagrado tomando da mão um celular de um repórter que filmou uma reclamação do diretor de futebol do Palmeiras, Anderson Barros, com quarto árbitro Ronei Cândido Alves, que trabalhou no empate da equipe alviverde, por 1 a 1, com o Atlético-MG

As imagens rapidamente circularam pelas redes sociais após a partida. O dono do celular seria o produtor Pedro Spinelli, da Rede Globo.

Nas imagens gravadas por Pedro Spinelli é possível ver a discussão entre Anderson Barros discutindo com Ronei Alves. Em seguida, Abel se aproxima dos dois e logo depois o técnico se dirige ao produtor e toma o celular. A gravação foi interrompida neste momento.

Abel devolve o celular ao perceber que está sendo filmado por outro jornalista, da Rádio Itatiaia. “O futebol brasileiro está assim por vossa responsabilidade”, diz o técnico, se dirigindo ao vestiário logo em seguida.

Com a cabeça mais fria, o técnico do Palmeiras reconheceu o erro durante a entrevista coletiva. “Peço desculpas se me excedi”, disse o treinador aos repórteres no Mineirão.