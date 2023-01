Abel Ferreira retorna ao trabalho e Palmeiras ganha jogo-treino contra o Suzano

Abel Ferreira retornou ao Palmeiras nesta quinta-feira. Ele precisou de uns dias a mais de folga para resolver problemas pessoais em Portugal. Em seu primeiro dia de trabalho no ano, o técnico foi logo comandando o time em um jogo-treino e festejou um triunfo por 3 a 1 sobre o Suzano.

Como o Palmeiras vinha fazendo trabalhos físicos remotos desde o fim do ano passado, o elenco já está apto para atividades com bola e Abel Ferreira não quis perder tempo. Perto da estreia do Campeonato Paulista, no qual defenderá o título, foi logo observando os jogadores para saber quais serão os 11 titulares no pontapé inicial da temporada.

Raphael Veiga, lesionado desde agosto, retomou as atividades no centro de treinamento do Palmeiras nesta semana. Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Contra o Suzano, foram 90 minutos de jogo-treino divididos em três tempos de 30 minutos. As escalações foram com uma mescla de titulares, reservas e garotos da base. Os gols foram de Bruno Tabata (na primeira etapa), Dudu e Rafael Navarro (na segunda). A equipe passou em branco na terceira.

De volta após se recuperar de lesão no tornozelo direito, Raphael Veiga estava na última escalação, ao lado de Zé Rafael, Endrick e Luan. Com a saída de Gustavo Scarpa, ele deve ser o único articulador no meio-campo, abrindo briga por vaga no ataque.

Abel Ferreira durante jogo-treino contra a equipe do Suzano, no centro de treinamento do Palmeiras. Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Dudu e Roni, que estavam no time 2, serão titulares absolutos. A outra vaga tem diversos pretendentes. Além do prodígio Endrick, principal favorito, Flaco López, Merentiel, Rafael Navarro e Breno Lopes sonham em ganhar a oportunidade de Abel Ferreira.

“Estou me preparando desde as férias para começar o ano bem. Esses amistosos são importantes para pegarmos ritmo, pois o Paulista está logo ali. Fico feliz também por poder ajudar com gols”, afirmou Rafael Navarro. “O primeiro ano é sempre para adaptar. Às vezes demoramos um pouco, mas este segundo ano tenho certeza de que será maravilhoso para mim e poderei ajudar o Palmeiras da melhor forma possível”, disse, confiante. “Venho bastante preparado. Espero que 2023 seja um ano maravilhoso para mim, para a equipe e que possamos conquistar grandes objetivos.”

Antes da estreia no Paulistão, dia 14, diante do São Bento, no Allianz Parque, o Palmeiras ainda terá mais dois jogos-treino na Academia de Futebol, ambos no sábado. Pela manhã (10h) encara o São José e à tarde (16h) desafia o Deportivo Brasil. O goleiro Weverton se reapresenta nesta sexta-feira após participar da Copa do Mundo no Catar e deve ser uma das novidades nas partidas preparatórias.