Abel Ferreira se esquiva sobre seleção brasileira: 'Leila Pereira já foi muito clara'

Autor do gol da vitória do Palmeiras,, o meio-campista Richard Ríos destacou o apoio incondicional a Abel Ferreira. “O Abel é nosso treinador e estaremos com ele até o final. Enquanto ele estiver aqui vamos trabalhar com ele. Somos uma equipe unida.”

O jogador colombiano aproveitou para ressaltar a união da equipe, apesar dos maus resultados nas últimas partida. “A gente vem trabalhando bastante, independentemente do resultado. Tivemos derrota no Paulistão e a estreia no Brasileirão não foi como queríamos. A gente trabalha até o último minuto e começamos com vitória. A gente está sempre unido”, disse o jogador colombiano.