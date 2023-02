Abel Ferreira critica cobranças excessivas da imprensa por seu comportamento: ‘Não sou perfeito’

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, voltou a se mostrar incomodado com o cobranças da imprensa esportiva por seu comportamento. A equipe alviverde, destacada pelo treinador como “madura” e “consistente”, derrotou o Santos, com facilidade, por 3 a 1, neste sábado, pela sexta rodada do Paulistão. O português citou conquistas e marcas individuais e coletivas e questionou as críticas por seu temperamento à beira do campo.

“Já me fizeram muitas perguntas sobre meu comportamento. Já me viram perguntar ou dar parabéns pela honraria do mérito esportivo do estado de São Paulo? Já viram me perguntar isso? Já me viram perguntar sobre a honra de ser cidadão paulistano? Já viram algum jornalista ou dar parabéns sobre o maior orgulho que tive, de receber do presidente de Portugal, a honraria Infante D. Henrique, que tem a ver sobre os serviços prestados e que valorizam a história do país. Já viram alguém perguntar que o livro que escrevi teve 100 mil vendidos e que a receita de quase R$ 5 milhões vai para duas instituições de caridade”, questionou.

No último domingo, na vitória sobre o Flamengo na Supercopa do Brasil, ele já havia reconhecido que tem cometido exageros em seu comportamento à beira do gramado. Neste sábado, Abel Ferreira novamente se defendeu das cobranças.

“Tenho que melhorar meu comportamento na área técnica. Mas tenho que mostrar como exemplos. No mesmo dia em que fui expulso, outros treinadores também foram. Viram alguém dizer alguma coisa? Vocês podem escolher o que querem. Nós somos frutos das nossas escolhas. Não sou perfeito. Tenho defeitos. Não estou aqui para agradar ninguém, estou aqui para ganhar. Não vim ao Brasil para fazer amigos”, disse.

O Palmeiras lidera o Grupo D do Paulistão, com 14 pontos, sendo quatro vitórias e dois empates. A equipe volta a campo na quinta-feira, às 19h30, diante da Inter de Limeira.