Abel Ferreira fica à frente de Tite e Mourinho em lista de melhores treinadores do mundo

Técnico do Palmeiras, bicampeão da Libertadores e cidadão paulistano, Abel Ferreira está presente no ranking da revista ingles FourFourTwo como um dos 50 melhores técnicos do mundo. Na 26ª posição, o português ficou à frente de nomes como Tite, José Mourinho e Julen Lopetegui, ex-treinador da seleção espanhola e do Real Madrid.

Na publicação, a revista destaca o feito de “videogame” que Abel Ferreira conquistou com o Palmeiras: duas Libertadores seguidas, em 2020 e 2021. Além disso, também brincou com a história do “vizinho chato”, a qual o treinador dedicou a vitória na Libertadores de 2021.

Leia também Copa do Mundo: mexicanos estão proibidos de levar tequila para o Catar

“[Abel Ferreira] Tem a energia de um coelhinho da ‘Duracell’ à beira do campo e transformou a mentalidade do Palmeiras em vencedores em série”, afirmou a FourFourTwo. A revista também compara seu estilo com o de José Mourinho, atualmente na Roma e seu conterrâneo.

Abel Ferreira ficou à frente de Tite e Mourinho em ranking de melhores técnicos do mundo, feito pela revista inglesa "FourFourTwo". Foto: Carla Carniel/Reuters

Campeão da Conference League com a Roma na última temporada, “The Special One” ficou na 35ª posição. “Ele é para sempre; ele é eterno. Um gênio além do espaço e do tempo. José Mourinho superou os clichês”, afirmou a FourFourTwo.

Além destes destaques, Tite é o único treinador brasileiro a figurar na lista. Comandante da seleção brasileira desde 2016, irá disputar sua última Copa do Mundo com o Brasil neste ano. De acordo com a revista inglesa, ele é o quarto melhor técnico de uma seleção, atrás apenas de Hans-Flick, da Alemanha (11º), Lionel Scaloni, da Argentina (16º), e Kasper Hjulmand, da Dinamarca (29º).

Tite disputará no Catar sua última Copa do Mundo no comando da seleção brasileira. Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Entre os 10 melhores, apenas uma grande surpresa: Graham Potter, ex-técnico do Brighton e atualmente no Chelsea, ficou com a oitava posição da lista. Diego Simeone, que não vive seu melhor momento no Atlético de Madrid, é o único não europeu no Top 10.

Pep Guardiola (Manchester City), Carlo Ancelotti (Real Madrid) e Jürgen Klopp (Liverpool), todos semifinalistas da última edição da Champions League, integram o top 3 do ranking.

Confira a lista dos 50 melhores treinadores completa:

Pep Guardiola (Manchester City) Carlo Ancelotti (Real Madrid) Jürgen Klopp (Liverpool) Antonio Conte (Tottenham) Stefano Pioli (Milan) Mikel Arteta (Arsenal) Thomas Tuchel (sem clube) Graham Potter (Chelsea) Julian Nagelsmann (Bayern de Munique) Diego Simeone (Atlético de Madrid) Hans-Dieter Flick (Alemanha) Christophe Galtier (Paris Saint-Germain) Eddie Howe (Newcastle) Xavi (Barcelona) Erik ten Hag (Manchester United) Lionel Scaloni (Argentina) Christian Streich (Freiburg) Roberto Mancini (Itália) Urs Fischer (Union Berlin) Unai Emery (Villarreal) Oliver Glasner (Eintracht Frankfurt) Mauricio Pochettino (sem clube) Gian Piero Gasperini (Atalanta) Arne Slot (Feyenoord) David Moyes (West Ham) Abel Ferreira (Palmeiras) Luciano Spalletti (Napoli) Julen Lopetegui (sem clube) Kasper Hjulmand (Dinamarca) Ange Postecoglou (Celtic) Marcelo Gallardo (River Plate) Tite (Brasil) Patrick Vieira (Crystal Palace) Luis Enrique (Espanha) José Mourinho (Roma) Ivan Juric (Torino) Thomas Frank (Brentford) Regis Le Bris (Lorient) Marco Silva (Fulham) Simone Inzaghi (Internazionale) Roberto De Zerbi (Brighton) Igor Tudor (Olympique de Marselha) Lucien Favre (Nice) Giovanni van Bronckhorst (Rangers) Paulo Fonseca (Lille) Vincenzo Italiano (Fiorentina) Jesse Marsch (Leeds) Marco Rose (RB Leipzig) Maurizio Sarri (Lazio) Gareth Southgate (Inglaterra)