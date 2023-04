Abel Ferreira vai para a Europa? Veja o que pensa o técnico do Palmeiras sobre o assunto

O técnico Abel Ferreira reafirmou seu comprometimento com o Palmeiras e descartou qualquer possibilidade de assumir um clube da Europa nesse momento. O último time do continente a cogitar a contratação do português foi o Nice, da França. O treinador, contudo, apenas agradeceu pelo “reconhecimento”.

“As pessoas têm que falar comigo (sobre o assunto). O que diz a imprensa... eu tenho contrato com o clube, estou onde quero estar, onde querem que eu esteja. Isso que me interessa, o aqui e o agora e o meu clube que é o Palmeiras, onde tenho os meus jogadores. E agradeço por todo esse reconhecimento”, disse.

O nome de Abel Ferreira no Nice foi veiculado pela imprensa francesa nos últimos dias. Ele estaria sendo cotado pela diretoria do clube para substituir o pouco experiente Didier Digard, que assumiu o cargo após a demissão de Lucien Favre, em janeiro deste ano. O Nice pretende iniciar a nova temporada europeia, em agosto, com treinador novo.

O técnico do Palmeiras também agradeceu Ronaldo pelos elogios recebidos no início da semana. “Agradeço ao reconhecimento, algo que li do Ronaldo Fenômeno. São palavras que me enchem de orgulho, pois é alguém que passei a admirar. Sei o quanto ele sofreu para brilhar no futebol brasileiro e europeu. E vindo dele é um orgulho e respeito muito grande, mas isso (as conquistas no Palmeiras) é fruto dos meus jogadores.”

O técnico Abel Ferreira durante treinamento na Academia de Futebol. Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Abel reforçou que gosta de cumprir seus contratos até o fim - o vínculo com o Palmeiras vai até dezembro de 2024. “Tudo começou em 2011, com os juniores do Sporting até agora. Sou um treinador de projeto, do aqui e agora, mas o futebol é dinâmico. Estou em um grande clube, bem reconhecido e gosto de fazer aquilo que faço. Valorizar o futebol, jogadores e, de forma indireta, valorizar a comissão técnica. O resto é reconhecimento e ‘blábláblá’.”

Sobre a próxima rodada do Brasileirão, o treinador evitou antecipar possíveis escalados para o clássico com o Corinthians, sábado, no Allianz Parque. “Há jogadores que jogaram hoje (quarta) e jogarão sábado, outros que não jogaram e vão jogar... A temporada é longa, temos tido muitas lesões”, desconversou o treinador.