Abel Ferreira valoriza elenco e diz que Palmeiras vai buscar ‘um ou dois’ reforços para 2023

Com a iminência do Palmeiras assegurar o título do Campeonato Brasileiro, o técnico Abel Ferreira já está de olho em 2023. Em entrevista coletiva após a vitória por 3 a 0 sobre o Avaí, o comandante português valorizou o elenco alviverde e disse que a diretoria deverá buscar, no máximo, um ou dois reforços para a próxima temporada. A intenção é dar ainda mais espaço para os jovens das categorias de base.

“Os moleques são o futuro do clube”, exclamou. Vamos valorizar o que está sendo feito, vamos valorizar a Academia. Nos criticam que não utilizamos a Academia, o que é falso, mentira. Vamos fazer poucas mexidas, para não dizer nenhuma, porque valorizamos o trabalho que é feito no clube, não só pelo treinador, mas por todos. Esse é o futuro do clube”, concluiu.

A aposta em atletas oriundos da base ficou evidente no terceiro gol da vitória do Palmeiras neste sábado. O atacante Endrick, joia palmeirense de apenas 16 anos, fez boa jogada nos minutos finais, que terminou com o lateral-esquerdo Vanderlan, de 20 anos, mandando para as redes e fazendo, assim, o seu primeiro gol pelo time alviverde.

Palmeiras bateu o Avaí por 3 a 1 no Allianz Parque e chegou aos 71 pontos no Brasileirão. Foto: Carla Carniel/Reuters

Abel Ferreira negou ainda que o Palmeiras esteja no mercado à procura de um goleiro. Para a posição, a equipe conta com Weverton, ídolo e titular absoluto da meta palestrina, além do experiente Marcelo Lomba e do “cria” Vinicius Silvestre.

“Ouço o ruído, sobretudo na internet, de que temos de contratar e, na verdade, não temos que contratar ninguém. Ouço que o Palmeiras procura um guarda-redes, e o Palmeiras não procura nenhum. O Palmeiras tem três guarda-redes tops, e quem diz isso é mentiroso”, disse.

O Palmeiras lidera o Brasileirão de maneira isolada, com 71 pontos, e torce por uma derrota do vice-líder Internacional diante do Coritiba, neste domingo, para se manter a 11 de distância do segundo colocado. O time de Abel Ferreira volta a campo na terça-feira, para enfrentar o Athletico Paranaense, às 21h45, na Arena da Baixada, pela 34ª rodada.