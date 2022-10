Abel lamenta chances de gol perdidas pelo Palmeiras no clássico: ‘Hoje não deu’

O técnico Abel Ferreira tratou com tranquilidade o empate em 0 a 0 com o São Paulo, neste domingo, pelo Brasileirão, apesar da superioridade em numérica em campo desde o primeiro tempo quando o zagueiro tricolor Ferraresi foi expulso. O treinador português lamentou as chances de gol perdidas – foram 19 finalizações –, mas minimizou qualquer possibilidade de críticas ao time.

“Hoje os deuses do futebol não estiveram conosco. É duro, é triste, mas temos que continuar a trabalhar. Não há outra forma. Há dias que não estamos tão inspirados, mas não foi por falta de esforço”.

Gómez e Danilo lamentam uma das várias chances de gol perdidas pelo Palmeiras no clássico com o São Paulo. Foto: REUTERS/Carla Carniel

O Palmeiras ainda teve um pênalti a seu favor na segunda etapa, mas Scarpa parou no goleiro Felipe Alves, o destaque do clássico e que garantiu o zero no placar. No fim, Beraldo fez falta em Endrick e também foi expulso. O time alviverde teve dois jogadores a mais nos últimos minutos, criou muitas oportunidades de gol, mas não balançou a rede.

“Tivemos tudo para ganhar este jogo. Tudo. Hoje não deu. Mas é jogo a jogo. É normal ter alguma ansiedade. Somos seres humanos, não máquinas. É aceitar o momento e aprender com ele”, disse um tranquilo Abel na entrevista coletiva, em contraste com sua versão mais enérgica à beira de campo.

Líder do Brasileirão com 68 pontos, o Palmeiras recebe o Avaí no próximo sábado, às 21h, no Allianz Parque. Suspenso, o zagueiro Murilo desfalca a equipe. Luan deve ser seu substituto.