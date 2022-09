Árbitro relata ofensas de Abel Ferreira na súmula de Palmeiras x Santos : ‘Tudo contra a gente, c…’

Abel Ferreira voltou a ser expulso em um jogo do Palmeiras neste domingo, na vitória por 1 a 0 no clássico com o Santos, no Allianz Parque. Apesar do resultado positivo no placar, o treinador não escondeu a exaltação à beira do gramado e bradou contra a arbitragem, recebendo o segundo cartão amarelo nos acréscimos do segundo tempo e indo mais cedo para o vestiário. O caso foi relatado na súmula da partida, divulgada após o confronto no site da CBF.

Segundo relatado por Wilton Pereira de Carvalho, árbitro do clássico, ele aplicou o segundo amarelo para Abel Ferreira após ser informado pelo assistente Bruno Boschilia de que o técnico havia se dirigido de forma ríspida ao bandeirinha. Uma série de palavrões foi descrita na fala do português.

“Expulsei em decorrência do segundo cartão amarelo, após ser informado pelo assistente 1 Bruno Boschilia que o referido treinador, foi em direção ao mesmo, afrontando e proferindo aos gritos de maneira repetida as seguintes palavras, ‘É tudo contra a gente c..., na dúvida sempre contra a gente c...’. Informo que o treinador após expulso retornou em direção ao assistente 1, de maneira grosseira e ofensiva proferindo as seguintes palavras, ‘vai se f... mesmo c..., vocês são uma vergonha, tudo contra a gente, c...’”, diz a súmula.

Wilton Pereira de Carvalho, da Fifa, foi o árbitro da partida entre Palmeiras e Santos.

Após a partida, Abel Ferreira desconversou sobre a sua expulsão e preferiu não comentar sobre a a sua expulsão: “Vou fazer um pacto com vocês. Vou deixar de falar dos árbitros, já disse tudo que precisava. Sempre que me perguntarem sobre árbitro vou evitar falar, porque não vale a pena”, disse o treinador.

Nas redes sociais, o ex-atacante Aloísio Chulapa, ídolo do São Paulo, ironizou as reclamações de Abel Ferreira contra a arbitragem. “Nossa, você chora pra c... . Todo jogo você fala ‘é tudo contra a gente’. Se você quiser, eu empresto as 3 taças do Mundial, você sente o cheirinho e depois devolve. Para de chorar, respeita o futebol brasileiro, respeita a imprensa brasileira, respeita o torcedor brasileiro... Eu respeito você, você é bom treinador, mas nunca vai chegar aos pés do treinador brasileiro. Ser treinador de time com investimento grande é fácil. Vai pegar o time sem condições pra você ver se você é bom. Com toda humildade, parabéns pelo título brasileiro, sem mundial”, escreveu Aloísio.

Antes mesmo de ser expulso, Abel já estaria suspenso para a partida da próxima rodada, contra o Atlético-MG, fora de casa, por ter acumulado o terceiro amarelo ao ser advertido na primeira etapa. Zé Rafael, Gabriel Menino e Gustavo Gómez também levaram o terceiro amarelo e são desfalques. Danilo, expulso por entrada dura em Soteldo, é outro que está fora.

Além dos jogadores suspensos, o Palmeiras não deve contar com o goleiro Weverton, convocado para os amistosos da seleção brasileira contra Gana e Tunísia. Marcelo Lomba deve ganhar a vaga na meta alviverde. Com a ausência de Jailson, que se recupera de grave lesão, Atuesta e Fabinho devem ganhar uma chance no meio-campo.