Abel rechaça ansiedade pelo título do Brasileirão e fala em ‘não menosprezar adversários’

O técnico Abel Ferreira rechaçou que o Palmeiras esteja ansioso para finalmente conquistar o título do Brasileirão. Com a vitória sobre o Avaí, por 3 a 0, o time chegou aos 71 pontos e torce por uma derrota do vice-líder Internacional neste domingo para se manter a 11 pontos do segundo colocado. Em entrevista coletiva após o jogo, o treinador português pregou “respeito” aos adversários e se incomodou com perguntas sobre como tem trabalhado para conter os anseios da equipe nas rodadas finais.

“Quem fala nisso são vocês (jornalistas). As perguntas são legítimas, mas pessoalmente não gosto. Isso pra mim é uma falta de respeito para com quem vem atrás (na tabela), mas essa é a minha opinião. Não devemos menosprezar os nossos adversários, é uma reflexão que temos de fazer, já lhes disse isso. Temos que continuar a fazer o nosso caminho e fazer jogos consistentes. Vou dizer aos meus jogadores para não escutar vossas perguntas, não escutar vossas cantigas e continuarem a focar no que fazer diariamente, porque é isso que eles controlam”, disse Abel.

Em pouco mais de dois anos como treinador do Palmeiras, Abel Ferreira já conquistou o bicampeonato da Libertadores, além da Copa do Brasil (2020), Recopa (2022) e Campeonato Paulista (2022). O Brasileirão, competição que o Palmeiras não vence desde 2018, é um dos poucos que faltam no currículo do comandante palestrino. Para o português, não é exagero classificar o campeonato como um dos mais difíceis do mundo.

O Palmeiras chegou aos 71 pontos após o triunfo sobre o Avaí. Foto: Carla Carniel/Reuters

“Basta vocês verem os resultados rodada a rodada e ver quantas equipes investem para chegar e competir. Se olharem para os primeiros quatro ou cinco, vão ver que estão todos juntos. Em Portugal são dois, três que lutam pelo título. Na França, tem apenas um, na Inglaterra são dois ou três, e aqui são seis ou sete”, comentou o técnico. “Há um desgaste muito grande, gramados completamente diferentes, alguns em más condições, e há interferência no jogo. Se não é o mais, é um dos mais competitivos do mundo, não tenho dúvida alguma disso”, concluiu.

Abel Ferreira também comentou sobre o status de ídolo que alcançou com a torcida do Palmeiras. Ele disse não ter noção ainda do tamanho que tem para o palmeirense e afirmou que sente uma “pressão muito grande” para fazer os torcedores felizes.

“Sou muito exigente comigo, sofro muito sozinho e já lhes disse isso. Há um preço que se paga, e não sei quanto tempo mais vou estar disposto a pagá-lo. Uma coisa é ser feliz e outra é ter sucesso, mas o que fizemos aqui, muito honestamente e direto, foi plantar muito trabalho, amor e carinho. Acredito que com isso tudo é possível na vida, seja em que profissão for.”