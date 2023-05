Abel reclama do VAR em gol anulado de Rony e critica gramado do Mineirão em empate com o Atlético-MG

Abel Ferreira novamente novamente terminou um jogo do Palmeiras reclamando da arbitragem. Na entrevista coletiva após o empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico português reclamou das imagens utilizadas para assinalar impedimento no gol marcado por Rony.

“Entramos muito bem. Fizemos um belo gol do Rony, em um lance que o bandeirinha estava com a bandeira no chão. As imagens que saem são de trás do gol. Se eu estou atrás do gol, como vou fazer a linha? Mas temos que aceitar sempre. Há coisas que não controlo, vou focar no que controlo.”

Rony, do Palmeiras, disputa a bola com Nathan Silva, do Atlético-MG, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Foto: Washington Alves/Reuters

Rony abriu o placar para o Palmeiras logo aos seis minutos do primeiro tempo. O atacante, novamente convocado para a seleção brasileira, recebeu de costas para a marcação e aproveitou uma bobeada da zaga para fazer um lindo gol de bicicleta. Porém, o VAR foi acionado e anulou o lance.

A partida foi marcada por duelos físicos e os jogadores notavelmente sentiram o desgaste. O gramado ruim do Mineirão também prejudicou o trabalho das equipes e foi alvo de críticas de Abel Ferreira, que frequentemente reclama da qualidade dos campos nos estádios do País.

“Queria dar os parabéns aos meus jogadores, no esforço que fizeram para proporcionar o melhor espetáculo. Parabéns aos do Atlético-MG também. Foi um bom espetáculo, emotivo, com gols. Mas acho que foi um jogo disputado. Nem sempre bem jogado. Se conseguissem aguentar o esforço, ali tinham buracos, sem escorregar, dando poucos toques na bola... Acho que foi um bom jogo das duas equipes, tendo em conta o gramado que jogamos. Acabou sendo um bom jogo.”

O resultado manteve o Palmeiras na vice-liderança, com 16 pontos, mas a equipe paulista viu o Botafogo abrir cinco de diferença na ponta do Brasileirão nesta oitava rodada. O empate também garantiu a sequência invicta do time na temporada, que já chega a 15 jogos.

O Palmeiras volta a campo na quarta-feira, quando encara o Fortaleza, fora de casa, pelo jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil. Na ida, a equipe alviverde venceu por 3 a 0 e pode perder por dois gols de diferença que garante a classificação.