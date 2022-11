Abertura da Copa do Mundo do Catar tem Morgan Freeman e mensagem sobre diversidade e inclusão

Publicidade

ENVIADO ESPECIAL A DOHA - A Copa do Mundo do Catar foi oficialmente aberta neste domingo, dia 20, com uma cerimônia que misturou modernidade e tradição e teve Morgan Freeman como estrela. O experiente ator americano abriu o evento e, com uma imagem de sobriedade, pediu tolerância, paz, inclusão e união dos povos.

Leia também Jogadores da seleção brasileira fazem batucada e cantam antes de treino no Catar; veja vídeo

A mensagem ocorre como uma resposta da Fifa e do país-sede às críticas pelas acusações de direitos humanos da nação muçulmana, a primeira do Oriente Médio a sediar um Mundial na história. A ideia principal dos organizadores foi dar foco a um discurso pacífico e que abrace todos os povos em um país acusado de violação de direitos humanos, de discriminar mulheres e gays e de manter em condições precárias os colaboradores imigrantes que trabalharam nas obras do Mundial.

Cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2022 ocorreu no Estádio Al Bayt, no Catar. Foto: Thanassis Stavrakis/AP

“Com tolerância e respeito, podemos viver em harmonia juntos”, discursou Morgan Freeman, com um ar de sobriedade. Ele conversou no gramado com o youtuber e ativista Ghanim al-Muftah, que nasceu com a síndrome de regressão caudal, uma rara má-formação que afeta o desenvolvimento do corpo.

A cerimônia começou às 17h40, no horário local, e durou 30 minutos. Foi aberta com a voz de Freeman, o apresenta principal da celebração, e terminou com um discurso breve em árabe do emir do Catar, Tamim bin Hamad al-Thani, que também assinou uma camisa de futebol e foi aplaudido. “Recebemos a todos de braços abertos na Copa do Mundo 2022. Nós trabalhamos e fizemos muitos esforços para garantir o sucesso desta edição”, assegurou o homem forte do Catar.

“Durante 28 dias, vamos acompanhar essa festa de futebol nesse espaço de diálogo e civilização. As pessoas, por mais que sejam de culturas, nacionalidades e orientações diferentes, vão se reunir aqui no Catar. Que beleza juntar todas essas diferenças”, acrescentou o emir, criticado por seleções e jogadores pela forma como o país lida os direitos humanos.

Continua após a publicidade

O espetáculo uniu modernidade, com efeitos visuais e um show de luzes, com a tradição da cultura árabe, apresentando a música do cantor catariano Fahad Al-Kubaisi. A outra estrela musical convidada a se apresentar foi o sul-coreano Jeon Jung-kook, astro do BTS, famoso grupo do k-pop. Também participaram do evento o embaixador da Copa do Mundo, Ghanim Al Muftah, e a cantora Dana, que, como Fahad, é nascida no Catar.

A abertura contou ainda com números coreografados de danças, além da presença de La’eeb, o mascote oficial da Copa do Catar. Todas as 32 nações foram representadas com bandeiras e camisas. No fim, também tocaram outras famosas músicas de Mundiais anteriores, como Waka Waka, da cantora colombiana Shakira, considerado o maior hit da história das Copas. Foi na Copa da África do Sul, em 2010.

Shakira, aliás, foi convidada para cantar no Catar, mas recusou o convite, repetindo o que fizeram outros astros, como Rod Stewart e Dua Lipa. A festa também resgatou as mascotes de todas as Copas, incluindo o carismático Fuleco, presente na Copa de 2014, no Brasil.

Mascotes, Waka Waka e BTS: principais imagens da cerimônia abertura da Copa do mundo do Catar + 18

Assim que as luzes apagaram no estádio, entraram três camelos ocuparam o centro do gramado, sendo os primeiros animais vivos a participarem do evento. Ao lado deles, havia também tratadores, mulheres catarianas e viajantes.

Segundo a Fifa, o tema da cerimônia de abertura foi “um encontro para toda o planeta, unindo diferenças através da humanidade, respeito e inclusão’', de modo que o futebol permite que as nações se unam “como uma tribo” e a terra “é a tenda em que todos vivemos”.

Situado em Al-Khor, cidade a 35 km de Doha, o Al Bayt estava cheio, mas não lotado. Foi possível notar cadeiras vazias na arena com capacidade para 60 mil pessoas e que terá assentos removidos depois da Copa. Embora fossem maioria, assim que acabou o espetáculo, a torcida anfitriã foi ofuscada pelos equatorianos, muito barulhentos atrás de um dos gols do campo.

Continua após a publicidade

Catar e Equador abrem a Copa do Mundo de 2022. É tradição que a seleção do país-sede faça o primeiro jogo da competição. Por isso a Fifa antecipou a data de abertura em um dia. Desde a primeira Copa do Mundo, em 1930, o anfitrião não perdeu seu jogo de estreia. O Equador chegou ao Catar desbancando na América do Sul rivais como Chile e Colômbia. O Grupo A da Copa do Mundo ainda tem Senegal e Holanda, que se enfrentam nesta segunda-feira, 21.