Real Madrid brincou de bobinho com o Al-Hilal na final do Mundial de Clubes: podia ser com Flamengo

Estava de férias em janeiro. Quando retomei minhas funções no Estadão, ouvi de todos os lados que o Real Madrid estava meia boca para o Mundial de Clubes da Fifa e que o Flamengo poderia passar a perna no time espanhol e repetir o que a geração de Zico e Júnior fez em 1981, ao bater o Liverpool por 3 a 0 e ganhar sua única taça do torneio da Fifa.

Pintavam o Real Madrid com tintas pastéis, de modo a fazer com que muitos, eu não, acreditassem que o time de Carlo Ancelotti seria presa fácil. Acabo de ver a final do Mundial de Clubes e o passeio do “acabado’ Real Madrid diante do saudita Al-Hilal, que jogou água no chope carioca do Flamengo na semifinal e abriu uma nova ferida no time do Rio.

Vini Jr. festeja um dos seus dois gols na final do Mundial de Clubes: Real Madrid é campeão Foto: KKhaled Desouki / AFP

Ora. Alguém aí ainda entende que os times europeus estão no mesmo patamar dos times do restante do mundo, incluindo dos brasileiros? Claro que não. O elenco desses clubes põe no chinelo qualquer elenco brasileiro. O Flamengo não conseguiu passar nem do rival saudita, o que dirá do Real Madrid. Foi até bom, porque poderia acontecer o mesmo entre Barcelona e Santos dez anos atrás, quando o time de Neymar, o Santos, não viu a cor da bola.

O que se viu na final do sábado deste ‘morto’ Real Madrid foi um treino no Marrocos, uma brincadeira de ‘bobinho’ valendo taça. O Mundial é ouro para os clubes do Brasil e quase não tem peso nas conquistas dos times da Europa, como do Real Madrid, que festejou pela oitava vez. Não digo que eles não queiram ganhar. Querem. Porque são competitivos. Todos eles jogam para ganhar e ficar com a taça.

Repito: o Real Madrid brincou na final do torneio no Marrocos. Não desrespeitou o rival, mas fez o que quis com a bola. Foi empilhando lances, minutos de posse de bola e gols. De ‘acabado’, esse Real Madrid não tem nada. Nem nunca terá.

É preciso repensar, portanto, o tamanho do entusiasmo dos dirigentes brasileiros, principalmente da turma do Flamengo. Mas são todos iguais. Como disseram lá no Rio, a hora do Real ía chegar. E chegou sobrando futebol. Agora, a delegação pega o voo de volta para a Espanha, festeja no avião mais uma taça e retoma sua vida na LaLiga e na Champions League, simples assim.

A propósito, o ‘acabado’ Real Madrid fez 5 a 3 no Al-Hilal na decisão do Mundial de Clubes, com dois gols do brasileiro Vini Jr, eleito o melhor da partida.