Polícia divulga imagens do acidente do ônibus que levava torcedores do Corinthians; veja vídeo

A Polícia Civil de Minas Gerais (PC-MG) divulgou nesta quinta-feira, dia 24, um vídeo que mostra o momento exato em que o ônibus que levava torcedores do Corinthians capotou na rodovia Fernão Dias, em Igarapé, na região metropolitana de Belo Horizonte, no último domingo. Sete pessoas morreram e outras ficaram feridas, alguns ainda estão internadas.

O acidente ocorreu na madrugada do domingo. Quarenta e três torcedores retornavam à São Paulo após empate do Corinthians com o Cruzeiro por 1 a 1. No vídeo divulgado pela Polícia, o motorista perdeu o controle em uma curva no trecho da rodovia Fernão Dias, bateu contra um barranco e capotou. Cleber Felipe Vicente Martins, de 39 anos, motorista da Martins Transportes, está internado com ferimentos graves.

Segundo o Corinthians, o veículo trazia de volta para São Paulo torcedores das cidades de Taubaté, São José dos Campos, Jacareí, Pindamonhangaba e Caçapava. Eles tinham alugado um ônibus para ir até Belo Horizonte apoiar o time. Na segunda-feira, foi realizado o velório de seis dos sete torcedores mortos em cerimônia realizada no Ginásio de Esportes Prof. Manoel César Ribeiro, em Pindamonhangaba.

De acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a viagem interestadual era irregular, uma vez que o ônibus não tinha registro nem autorização da agência responsável pela fiscalização do setor. Além disso, o cronotacógrafo – “caixa-preta” do veículo – estava com seu certificado de vistoria vencido. Isto impossibilita que um veículo grande transporte passageiros, como ocorreu no fim de semana.

O Corinthians se dispôs a arcar com as despesas dos familiares e custos de viagem e translado. Na terça-feira, contra o Estudiantes, realizou uma série de homenagens às vítimas. O mesmo ocorreu nas arquibancadas, com faixas das torcidas organizadas em Itaquera. A equipe brasileira ganhou por 1 a 0.