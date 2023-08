Adicional noturno para jogadores de futebol? Entenda legislação que liga sinal de alerta nos clubes

Incerteza, dúvida, mas também aprovação. Esse é o saldo de uma série de modificações nas normas desportivas que foram sancionadas recentemente na Lei Geral do Esporte no que diz respeito ao adicional noturno (direito já adquirido no inciso IX do Artigo 7º da Constituição Federal), que ganhou força para ser cobrado junto aos clubes em função das recentes alterações. Neste novo cenário, os jogadores têm agora regras específicas para pleitear esse direito trabalhista junto às equipes que defendem no futebol. A lei já está valendo.

De acordo com estudos científicos, este adicional é a compensação acrescida ao salário para reparar as horas trabalhadas em horário noturno, por este ser considerado prejudicial à saúde do trabalhador. Em outras atividades isso já acontece.

Filipe Souza, advogado especialista em direito desportivo e professor da FACAMP, conversou com a reportagem do Estadão sobre o tema. Segundo ele, o avanço neste sentido é quanto às características que envolvem a atividade dos atletas profissionais de futebol. “Não se discute mais que o jogador tem o direito ao adicional noturno”. De acordo com ele, no caso de pleitear o cumprimento do pagamento, o jogador terá plena obtenção de êxito. “A lei entrou em vigor no dia 14 de junho. Na folha de pagamento de julho já é para constar o valor. Não vejo brecha para dupla interpretação dos clubes”, complementou.

São Paulo transforma o Morumbi num verdadeiro palco de festa à noite. Foto: Nilton Fukuda/São Paulo FC

Sobre o tema, a Lei Geral do Esporte definiu regras próprias para quem joga futebol profissionalmente. O período considerado vai ser a partir das 23h59, só vale para o futebol e difere da regra geral da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), que determina, para as outras modalidades, o adicional noturno a partir das 22h até às 5h”, explica Filipe Souza.

A Lei Geral do Esporte joga luz a essas disposições específicas ao futebol em seu artigo 97. Está assegurada ao jogador, remuneração com acréscimo de pelo menos 20% sobre a hora diurna no caso de participação em jogos e em competições no período noturno (salvo condições benéficas previstas em convenção ou acordo coletivo). A legislação explica que é considerado trabalho noturno a participação em partidas e competições realizadas entre 23h59 de um dia e 6h59 do dia seguinte. Em seu quarto parágrafo, é definido ainda que a hora do trabalho noturno será calculada como de 52 minutos e 30 segundos e não 60 minutos.

Filipe Souza explica que a diferenciação criada pela Lei Geral do Esporte tem como objetivo constatar que a especificidade foi direcionada exclusivamente aos atletas profissionais de futebol, sem prejuízo do referido direito nas demais modalidades.

Sobre as formas de comprovar o cumprimento da jornada noturna no caso dos jogadores de futebol, o Estadão conversou com Rodrigo Marrúbia, advogado especializado em direito desportivo e sócio do Carlezzo Advogados. “Como os atletas não batem cartão de ponto, o controle deve ser feito sobre os períodos em que estiver disponível participando de jogos ou competições realizadas no período noturno estabelecido por lei. Essa comprovação poderia ser obtida de diversas maneiras. Comunicações por parte do clube sobre a programação para as partidas, bilhetes de transporte (aéreos e terrestres), súmula das partidas e etc”, afirmou Marrúbia.

O jogo em si não deverá ultrapassar o horário estipulado para o adicional, mas há o período de pós-partida, como viagens quando os atletas estão foram de suas cidades até o retorno ao CT do clube. No estádio, os jogadores tomam banho, fazem exame antidoping e dão entrevistas após os jogos. Ainda há as refeições. Tudo isso estica as atividades pela madrugada.

Raphael Veiga celebra após marcar em jogo contra o Cuiabá, na noite de sábado. Foto: Cesar Greco/Palmeiras

CLUBES OLHAM CENÁRIO COM CAUTELA

A questão, considerada polêmica dentro do direito desportivo e trabalhista, ainda está em estágio embrionário na visão de alguns dirigentes esportivos. Um deles, que pediu anonimato, afirmou que essas modificações não são claras. “A cobrança do adicional noturno vai ser apenas durante o tempo em que o elenco estiver no estádio ou conta no caso de os jogadores estarem no avião à uma hora da manhã, por exemplo?”, questionou o diretor.

Essa sensação de incerteza afeta os times por causa do planejamento orçamentário. Tal mudança aumenta os custos e pode impactar o organograma no que diz respeito às despesas com o futebol.

A reportagem procurou os clubes para entender este novo panorama e as reações foram diversas. Por meio de sua assessoria, o Corinthians informou ser favorável às especificidades referentes ao adicional noturno. Na visão da diretoria, a mudança trata da garantia dos direitos sociais do trabalhador esportivo. A instituição entende ainda que a medida assegura uma organização sobre algo que antes causava ambiguidade.

Também consultados, Santos, São Paulo e Bragantino não retornaram o contato da reportagem, assim como agremiações de outros Estados, como Vasco, Cuiabá, Fortaleza, Juventude e Internacional. Já o Palmeiras preferiu não se manifestar sobre o assunto até entendê-lo melhor.

A questão não preocupa somente as equipes da primeira divisão. O Sport Recife, que faz boa campanha na Série B do Nacional, também mostrou preocupação. Para Rodrigo Guedes, vice-presidente jurídico do clube rubro-negro, a adaptação precisa acontecer rapidamente. “Esse custo (adicional noturno) pode atrapalhar os orçamentos que foram fechados lá atrás. Deveria, no meu entender, ter uma vacância para iniciar o pagamento a fim de dar tempo a todos de se adaptar e evitar prejuízos.”

Guedes comentou também sobre os efeitos do impacto na saúde financeira das agremiações. “Não estamos falando de um ou dois trabalhadores que passarão a ter um acréscimo de 20% sobre a hora normal, mas de todo um elenco. Com relação ao Sport, estamos analisando a lei como um todo, vendo as principais alterações, qualificando e quantificando os eventuais impactos e já iniciamos toda a adequação à legislação”, disse.

Um caso envolvendo esse tema, e que ganhou os holofotes na imprensa, aconteceu há três anos. O volante Maicon entrou com uma ação pleiteando adicional noturno e extras sobre domingos e feriados junto ao São Paulo, clube que defendeu de 2012 a 2015. No período, ele entrou em campo 161 vezes. Condenado em segunda instância, o clube do Morumbi perdeu a causa. O valor está em R$ 200 mil, mas pode chegar aos R$ 700 mil com os juros do período.

À época, o jogador fez um desabafo sobre os direitos que devem ser cumpridos em favor dos atletas. “Futebol é entretenimento para quem assiste. Para nós, é o ganha-pão. Todo trabalhador tem seu direito garantido. Só que, por sermos jogadores de futebol, e todo mundo achar que ganhamos muito, jamais teremos que cobrar essas coisas”, disse.

Jogadores do Corinthians celebram empate com o Cruzeiro no apagar das luzes do Mineirão. Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

SINDICATO COBRA CONSCIENTIZAÇÃO DOS ATLETAS

Presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais de São Paulo, Rinaldo Martorelli entende que o adicional noturno é um direito da Constituição. “Isso é uma questão constitucional. O que eles estão fazendo na Lei Geral do Esporte é uma repetição da Constituição do Brasil”, afirmou.

No entanto, o dirigente cobra mais rigor dos atletas quanto ao direito adquirido. “O problema é que os clubes hoje ainda devem muitas coisas, muitas verbas para os atletas e aí, quando os jogadores vão pedir, é o advogado quem faz o alerta. Têm juízes que dão (o adicional noturno) como direito do jogador, e outros que entendem como especificidade e não dão. É uma situação bem controversa”, afirmou.

Ele comentou ainda que o sindicato orienta os jogadores a tudo aquilo que diz respeito à relação trabalhista e aos direitos oriundos tanto do contrato especial de trabalho desportivo quanto àquilo que a CLT se faz aplicar. Porém, em um comparativo com a sua época de jogador profissional, o avanço é inegável. “A gente não discutia nem a liberdade contratual, que era a liberação do clube mesmo sem receber salário, o que dirá pleitear adicional noturno, hora extra e essas coisas”, disse Martorelli, que teve o seu auge como atleta defendendo o gol do Palmeiras durante a década de 1980.