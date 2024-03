Adidas e Bélgica lançam uniforme inspirado em ‘As Aventuras de Tintim’ para Eurocopa

Com a ideia de cruzar o futebol com ícones da cultura pop, a Adidas criou o novo uniforme da Bélgica. A camisa reserva tem tom azul-claro, inspirado no personagem Tintim, de “As Aventuras de Tintim”. Ele é um personagem da cultura popular belga e ganhou fama no mundo pelas histórias que vive ao lado de Milu, seu cachorro e escudeiro.

As histórias foram criadas pelo escritor e desenhista belga Georges Prosper Remi, conhecido como Hergé. Em formato de quadrinhos, elas eram publicadas em semanários. Depois, as edições foram reunidas em 24 livros. O sucesso foi tanto que Tintim recebeu uma publicação própria em revista e teve adaptações para teatro e cinema. As histórias já foram traduzidas para 50 línguas e tiveram mais de 200 mil cópias vendidas, segundo o jornal britânico The Guardian. Essa é a terceira camisa que a Bélgica utiliza para homenagens. Na Eurocopa 2016, o uniforme remetia ao ciclismo, esporte em que o país tem bom desempenho mundialmente. Já na Copa do Mundo 2022, a coleção foi inspirada nos fogos de artifício do festival Tomorrowland.

Uniforme da seleção da Bélgica, inspirando em Tintim Foto: Adidas/Divulgação

Unir ícones à seleção é uma forma de renovar o sentimento com a história do país. É o que analisa o gerente de criação da agência End to End, Jorge Rocha. “Ao utilizar uma cor que não está em sua bandeira, a seleção belga também marca um novo tempo e cria uma coleção única e histórica para seus torcedores, cidadãos e fãs de Tintim por todo o mundo”, comenta o profissional que atua em um hub de soluções e engajamento para o mercado esportivo.

Já do lado da Adidas, isso entra quase como uma responsabilidade, conforme o COO da Roc Nation Sports no Brasil, Thiago Freitas. “Os fabricantes de material esportivo pagam valores cada vez mais altos pelo direito de comercializar os uniformes de clubes e seleções, e precisam a cada ano rentabilizar esse direito, e naturalmente, buscam cada vez mais, elevar o número de potenciais compradores dessas peças. Mudanças no desenho e criações de terceiros uniformes, com maior liberdade já são utilizadas regularmente, mas tem sido mais comum observar a incorporação de elementos das cidades nas quais estão os clubes, alusão a datas específicas, e no caso das seleções, uma solução interessante, é buscar elementos que simbolizam ou dão motivo de orgulhos nos diferentes países. Como Tintim para os belgas, já vimos o América do México homenagear Chespirito, e eu seria o primeiro a comprar camisas de nossa seleção com referências a Portinari ou Tarsila do Amaral”, exemplifica.

Além da Bélgica, a Adidas também apresentou os uniformes de Alemanha, Escócia, Espanha, Itália, Hungria e País de Gales. A Eurocopa começa em 14 de junho, na Alemanha. O jogo de estreia será entre a seleção da casa e a Escócia, ambas do Grupo A, às 16h (horário de Brasília). Já a Bélgica joga dia 17 de junho, às 13h (horário de Brasília) contra a Eslováquia, pelo Grupo E. Veja, abaixo, os uniformes divulgados pela Adidas para a Eurocopa.

País de Gales

Uniforme da seleção da Escócia Foto: Adidas/Divulgação

Itália

Uniforme da seleção da Itália Foto: Adidas/Divulgação

Bélgica

Uniforme da seleção da Bélgica Foto: Adidas/Divulgação

Hungria

Uniforme da seleção da Hungria Foto: Adidas/Divulgação

Espanha

Uniforme da seleção da Espanha Foto: Adidas/Divulgação

Alemanha