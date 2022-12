Adolescente morre e centenas de pessoas são detidas na França em comemorações por vaga na final

Um adolescente de 14 anos morreu e cerca de 250 foram detidas em Montpellier, na França, durante as comemorações pela vitória da seleção sobre o Marrocos, nesta quarta-feira, que garantiu à atual campeã a vaga na final da Copa do Mundo do Catar. Em comunicado, o Departamento de Hérault informou que o menor foi atropelado por um carro. Ele foi levado às pressas para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos.

Leia também Emmanuel Macron vai ao vestiário da França para celebrar classificação à final da Copa do Mundo

O veículo foi encontrado próximo ao local onde o menino foi atropelado. O motorista está foragido. Segundo a rádio France Info, o motorista deu ré com o carro depois que uma bandeira francesa foi arrancada do automóvel e acertou a vítima.

Cerca de cinco mil homens foram destacados às ruas de Paris para evitar distúrbios na cidade. Foto: SIMON WOHLFAHRT / AFP

Outros incidentes de menores proporções ocorreram em outras cidades da França. Segundo os últimos dados das autoridades, houve 145 detenções em Paris, onde cerca de 25 mil pessoas se reuniram na avenida Champs-Élysées. Um grupo de 40 ultras — nome pelo qual são conhecidos os torcedores organizados na Europa — foram detidos, alguns portando soco-inglês. Outras oito pessoas foram detidas em Lyon, onde ocorreram incidentes na praça Bellecour.

A maior colônia marroquina fora do país africano fica na França. O governo francês ordenou o envio de 10 mil policiais às ruas em antecipação aos distúrbios. Cinco mil homens foram destacados para atuar somente na região de Paris.

A França disputa o título da Copa do Mundo com a Argentina no domingo, às 12h, no Estádio Lusail. No sábado, o Marrocos joga pelo terceiro lugar com a Croácia, no mesmo horário, no Khalifa International.