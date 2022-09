Adson, do Corinthians, é assaltado após empate com o São Paulo no Morumbi

O meio-campista Adson, do Corinthians, revelou ter sido vítima de um assalto, neste domingo, após o empate por 1 a 1 com o São Paulo, no Morumbi. Segundo o relato do atleta em sua conta oficial no Instagram, os ladrões levaram o seu celular.

Cria das categorias de base do time do Parque São Jorge, o jogador de 21 anos não deu maiores detalhes sobre o ocorrido e usou a rede social apenas para alertar familiares e amigos sobre possíveis fraudes. Ele também ressaltou que passa bem apesar do susto.

“Acabei de ser roubado. Se mandarem mensagem para alguém do meu número, não sou eu. Estou bem, graças a Deus”, publicou o jogador.

Adson teve celular levado pelos bandidos em assalto após clássico com o São Paulo. Foto: Amanda Perobelli/Reuters

Adson teve atuação discreta no clássico com o São Paulo, deixando o banco de reservas apenas na reta final da partida, na vaga de Gustavo Mosquito. Titular durante boa parte da temporada, o jogador tem sido preterido entre os titulares por Vítor Pereira nas últimas partidas.

O Corinthians volta a campo na quinta-feira, quando enfrenta o Fluminense, às 20h, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. No confronto de ida, as equipes ficaram no 2 a 2. Um novo empate, por qualquer placar, leva a decisão para os pênaltis.

