Adversários do Brasil: Camarões teve técnico demitido pelo presidente e convocação suspeita

Assim como em quase todas as Copas que disputou, Camarões chega ao Mundial do Catar como o elo mais frágil de sua chave. A reta final das Eliminatórias contou com a inesperada demissão do técnico português Toni Conceição, a mando do presidente Paul Biya, que deu lugar ao ídolo camaronês Rigobert Song. O anúncio atrapalhado dos jogadores convocados levantou suspeitas de interferência também na lista final. Os “leões indomáveis” encaram o Brasil na terceira rodada, no dia 2 de dezembro, às 16h. A série ‘Adversários do Brasil’, do Estadão, já tratou da Sérvia e da Suíça, os outros integrantes do Grupo G.

A seleção de Camarões não vive um bom momento, tendo vencido apenas um dos seus últimos quatro jogos, quando derrotou o Burundi, por 1 a 0, pelas Eliminatórias da Copa Africana de Nações. De lá para cá, perdeu para o Usbequistão (2 a 0), Coreia do Sul (1 a 0), e empatou com a Jamaica (1 a 1). O time camaronês ainda realiza um amistoso contra o Panamá, no dia 18, antes de estrear no Mundial. A primeira partida no Catar será contra a Suíça, no dia 24 de novembro.

Depois da ausência na Rússia, Camarões vai disputar o torneio pela primeira vez desde a aposentadoria do astro Samuel Eto’o, ex-Barcelona e Inter de Milão, que pendurou as chuteiras na Copa do Mundo do Brasil, em 2014. A classificação para o Mundial do Catar aconteceu na bacia das almas, nos acréscimos do segundo tempo da prorrogação, contra a Argélia, fora de casa. Na fase de grupos, venceu cinco dos seus seis jogos, perdendo apenas para a Costa do Marfim. Ao todo, foram 14 gols marcados e cinco sofridos.

Samuel Eto'o é o grande ídolo do futebol camaronês. Foto: Mohamed Abd El Ghany/ Reuters

Anteriormente, o time de Camarões caiu na semifinal da última Copa Africana de Nações, sendo eliminado nos pênaltis para o Egito de Mohamed Salah, craque do Liverpool, após empate sem gols no tempo normal, em casa. Apesar de não ter conquistado o título, a seleção fez uma boa campanha, com quatro vitórias e dois empates, com 11 gols marcados e quatro sofridos. Isso não impediu Toni Conceição de ser demitido do cargo faltando apenas nove meses para a Copa. O português deixou o comando dos leões com um retrospecto de 14 vitórias, seis empates e apenas três derrotas.

ÍDOLO NACIONAL E CONVOCAÇÃO SUSPEITA

O ex-zagueiro Rigobert Song assumiu Camarões em fevereiro e cumpriu a missão de colocar a seleção na Copa do Mundo. Ele já havia assumido a equipe interinamente em outras oportunidades antes de ser efetivado no cargo. Como jogador, jogou por equipes como Metz, Liverpool, West Ham, Galatasaray e Trabzonspor. Estreou pela seleção camaronesa em 1993, acumulando 137 partidas ao longo de quase três décadas, e participando de quatro edições de Copas do Mundo (1994, 1998, 2002 e 2010).

A carreira de Song à beira dos gramados precisou ser interrompida em outubro de 2016, quando sofreu um acidente vascular cerebral (AVC). À época, o ídolo camaronês foi transferido para a França, onde ficou até o final do tratamento, em abril do ano seguinte. No final de 2017, retornou aos trabalhos como treinador para comandar o Camarões A, formado apenas com jogadores que atuam no país.

Rigobert Song é o técnica da seleção camaronesa e mesmo antes da Copa já enfrenta polêmicas. Foto: Daniel Beloumou Olomo/ AFP

Mesmo identificado com a seleção, Song não goza de total prestígio com o torcedor camaronês. Os resultados ruins nas últimas partidas colocaram em xeque a capacidade do ex-jogador em comandar a equipe nacional. A liberdade do treinador em fazer escolhas também é questionada. Em entrevista coletiva neste domingo, durante o anúncio dos convocados para o Mundial do Catar, o treinador pareceu hesitante ao ler a lista final, precisando de ajuda dos jornalistas para acertar a pronúncia de alguns dos jogadores. A hipótese de uma nova ação de Biya nos bastidores foi levantada.

OUTRAS COPAS

A seleção camaronesa participa pela oitava vez da Copa do Mundo. O melhor desempenho aconteceu na Copa da Itália, em 1990, quando chegou às quartas de final. Desde então, foram 15 jogos em Mundiais e apenas uma vitória.

TRIO EM GRANDE FASE

Dezesseis dos 26 convocados por Rigobert Song atuam no futebol europeu. O time tem como uma de suas principais estrelas o atacante Eric Maxim Choupo-Moting, do Bayern de Munique. Aos 33 anos, o experiente centroavante do time bávaro chega ao Mundial em grande forma, tendo marcado nove gols nos últimos oito jogos. Pela seleção camaronesa, o jogador já balançou as redes 16 vezes em 67 partidas, e está indo para a sua terceira Copa com os leões.

O meio-campista André-Frank Zambo Anguissa, do Napoli, também vive bom momento e tem tudo para ser uma das referências de Camarões na Copa. O jogador de 26 anos acumula três gols e seis assistências nesta temporada, sendo o maestro do time napolitano. A equipe pausa para a Copa do Mundo do Catar na ponta do Campeonato Italiano, liderando de forma invicta e a oito pontos do segundo colocado.

Andre-Frank Zambo Anguissa é um dos destaques do Napoli, líder do Campeonato Italiano. Foto: Ciro De Luca/ Reuters

Quem também está em grande fase é o goleiro André Onana. Depois de ficar longo período afastado dos gramados por doping, o arqueiro vive sua redenção na meta da Inter de Milão, colocando na reserva o ídolo Samir Handanovič. A seleção de Camarões ainda ganhou um reforço direto da França. Depois de atuar pela seleção francesa sub-20, o atacante Bryan Mbeumo, de 23 anos, optou atuar profissionalmente pela seleção do país de origem do pai. O atleta do Brentford, da Inglaterra, será mais uma opção no ataque, que contará também com o veterano Vincent Aboubakar, atualmente no futebol da Arábia Saudita, e Toko Ekambi, do Lyon.

A seleção de Camarões estreia na Copa do Mundo do Catar no dia 24 de novembro, às 7h, diante da Suíça. O segundo compromisso será contra a Sérvia no dia 28, também às 7h. Em 2 de dezembro, os camaroneses encerram a fase de grupos enfrentando o Brasil, às 16h. O Estadão conta tudo para você sobre a Copa do Catar.