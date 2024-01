Afastado do Al-Hilal e fora da Copa América, Neymar comemora aniversário de Romário em festa

Neymar foi um dos convidados para as comemorações do aniversário de Romário. O ex-jogador completa 58 anos na segunda-feira, dia 29. Mas antecipou as festas. Foram duas seguidas. A segunda foi no sábado, na casa do ex-jogador, na Barra da Tijuca, no Rio. Neymar, que está afastado do Al-Hilal e não vai jogar a Copa América pela seleção brasileira nos Estados Unidos, no meio do ano, compareceu. Enquanto se recupera de uma cirurgia no joelho, o jogador recebeu carinho do campeão mundial de 1994 e até subiu ao palco para cantar.

PUBLICIDADE Neymar chegou na festa cercado por seguranças, andando normalmente. Ele posou para fotos ao lado de Romário. Em um vídeo, é possível ver um momento em que Romário está no palco e agrade no microfone a presença do jogador. “Neymar está aí, filho da... irmão, obrigado pela tua presença. Maior satisfação ter você aqui”, disse o Baixinho. O jogador do Al-Hilal também subiu ao palco em outro momento. Ele ficou junto do cantor Belo, que se apresentava na festa. Depois, sobrou um microfone para Neymar cantar junto. Ele deu uma palhinha.

Neymar não joga desde outubro. Ele passou por uma cirurgia de correção da ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo, machucados em jogo da seleção brasileira pelas Eliminatórias da Copa de 2026, em que o Brasil está na sexta colocação. Inicialmente, o retorno era previsto para julho deste ano. Entretanto, a previsão mudou para agosto. Com isso, Neymar também está fora da Copa América de 2024, que será disputada nos EUA entre os dias 20 de junho e 14 de julho.

Pelo Al-Hilal, a úlima partida de Neymar foi no dia 3 de outubro. Durante o período lesionado, o camisa 10 tem o contrato com o clube saudita suspenso para viabilizar a inscrição de outro estrangeiro na sua ausência.