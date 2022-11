Agenda da Copa: Messi e Lewandowski entram em campo nesta terça-feira; confira os jogos

Publicidade

O terceiro dia da Copa do Mundo do Catar é o primeiro que terá quatro partidas acontecendo. Depois dos grupos A e B completarem sua primeira rodada, agora o C, composto por Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia, e o D, Dinamarca, Tunísia, França e Austrália, vão ao campo.

Argentina x Arábia Saudita - 7h - Estádio Lusail

O duelo entre argentinos e sauditas abre o dia de jogos nesta terça-feira. Contando com Messi, Lautaro Martinez, Di Maria e companhia, a Argentina é vista por muitos como uma das favoritas ao título. Do outro lado, a Arábia Saudita busca avançar de fase no Catar.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da Rede Globo (TV aberta), SporTV(TV fechada) e Globoplay (streaming). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

Dinamarca x Tunísia - 10h - Estádio Education City

A segunda partida do dia coloca frente a frente uma seleção da Europa e uma da África. Em sua segunda Copa do Mundo seguida, a Dinamarca vive boa fase nos últimos anos, com uma semifinal de Eurocopa, e espera mostrar sua força e avançar de fase no Catar. Já a Tunísia sonha com em estar no mata mata de um mundial pela primeira vez de sua história.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da Rede Globo (TV aberta), SporTV e SporTV 2 (TV fechada). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

México x Polônia - 13h - Estádio 974

Mexicanos e poloneses abrem a tarde de jogos nesta terça-feira com um duelo pelo grupo C da Copa do Mundo do Catar. Em momento turbulento e sem contar com Chicharito Hernandez, o México busca chegar mais uma vez nas oitavas de final. Já a Polônia aposta em Lewandowski, melhor jogador do planeta em 2020 e 2021, para vencer e ficar com uma das vagas para o mata mata na chave.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da Rede Globo (TV aberta), SporTV(TV fechada) e Globoplay (streaming). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

França x Austrália - 16h - Estádio Al Janoub

Fechando o dia de partidas na Copa do Mundo, a atual campeã do mundo entra em campo. Sem poder contar com Benzema, Pogba, Kipembe, Kanté e outros jogadores, a França tenta mostrar que seguirá sendo a seleção a ser batida no Catar. Já a Austrália chega para o quinto mundial seguido como azarão na chave após a vaga ser conquistada na repescagem.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da Rede Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

A Copa do Mundo segue na quarta-feira

Marrocos x Croácia - 7h - Estádio Al Bayt

A quarta-feira (23) de jogos na Copa do Mundo começa com os atuais vice-campeões em campo. Quatro anos depois de ficar em segundo na Rússia, a Croácia inicia sua caminhada no Catar. Ainda comandada em campo por Modric, a equipe sabe que o desafio não será nada fácil desta vez. Do outro lado, o Marrocos chega para o mundial como azarão e tem em Hakimi, defensor do PSG, e Ziyech, do Chelsea, suas maiores esperanças em campo.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da Rede Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

Alemanha x Japão - 10h - Estádio Internacional Khalifa

A caminhada da seleção alemã e da japonesa no Catar terá início nesta quarta-feira. Depois de uma participação decepcionante no último mundial, a Alemanha chega para o Catar buscando voltar ao mata-mata. Para isso, a equipe de Hansi Flick aposta em uma mistura de gerações, tendo Neuer, Muller, a volta de Gotze e jovens como Musiala e Youssoufa Moukoko.

O Japão é outra seleção que aposta na mescla de nomes experientes e jovens. O técnico Hajime Moriyasu compôs o elenco de 26 atletas com atletas como o lateral-esquerdo Yuto Nagatomo, o goleiro Eiji Kawashima, que já jogaram quatro Copas do Mundo, e o capitão Maya Yoshida, que vai para a sua terceira, com atletas como Takefusa Kubo, de 21 anos, que vai para o primeiro mundial.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da Rede Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

Espanha x Costa Rica - 13h - Estádio Al Thumama

Campeões em 2010, a seleção espanhola chega na Copa do Mundo do Catar com uma nova geração de atletas. Com o comando de Luis Enrique, a equipe apostou em nomes como Pedri, Gavi e Ansu Fati, todos do Barcelona.

Já a Costa Rica, que surpreendeu o mundo na Copa do Mundo de 2014, vai para o Catar com uma união de gerações. A equipe de Luis Fernando Suárez terá Keylor Navas, Celso Borges e Bryan Ruiz, que estiveram no mundial do Brasil, e Brandon Aguilera e Jewison Bennette, que despontaram da nova geração de atletas.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da Rede Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e CazeTV no YouTube (Streaming). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

Bélgica x Canadá - 13h - Estádio Ahmad Bin Ali

Depois de igualar o melhor resultado de sua história no último mundial, a Bélgica chega para o Catar querendo mais. Responsável pela eliminação do Brasil em 2018, a seleção belga segue com De Bruyne, Hazard e Lukaku, que inicia a Copa do Mundo com problema de lesão, como grandes nomes da equipe.

O Canadá volta para uma edição de mundial depois de 36 anos. Para o Catar, a equipe da América do Norte aposta em Alphonso Davies, lateral do Bayern de Munique, para surpreender os adversários.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da Rede Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.