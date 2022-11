Agenda da Copa: Renovadas Alemanha e Espanha e geração belga atuam nesta quarta; confira jogos

Publicidade

A Copa do Mundo do Catar reserva nesta quarta-feira grandes jogos envolvendo poderosas seleções. Serão quatro partidas com equipes dos Grupo E (Espanha, Alemanha, Japão e Costa Rica) e F (Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia). O Estadão acompanha todos os detalhes dos jogos e a repercussão dos resultados.

Leia também Bélgica x Canadá: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

ONDE ASSISTIR

Todos os jogos desta quarta-feira terão transmissão da Globo e do SporTV. Espanha x Costa Rica também contará com a exibição no Canal do Casimiro, no YouTube e Twitch.

Pelo Grupo F, as seleções do Marrocos e da Croácia abrem o quarto dia da Copa do Mundo. Vice-campeões em 2018, os croatas, liderados por Luka Modric, abastecem o sonho do título, mas prometem ter dura missão diante dos marroquinos, que se mantêm como uma das melhores seleções da África há dois ciclos e compõem a seleção com o maior número de naturalizados.

Luka Modric é o líder técnico da equipe croata. Foto: Ozan Kose/ AFP

Continua após a publicidade

Inaugurando o Grupo E, a tetracampeã Alemanha quer apagar a imagem deixada na última Copa do Mundo em duelo com o Japão. Os alemães fizeram um ciclo tumultuado, com troca de treinador e campanhas contestadas, mas esperam reviver os bons momentos com um elenco rejuvenescido. Os japoneses, por sua vez, não vivem o melhor momento e sabem que terão de remar contra a maré para derrubar as favoritas no grupo da morte.

Kimmich é um dos principais atletas da seleção alemã. Foto: Abir Sultan/ EFE

A Espanha não ganhou suas últimas três estreias em Copa do Mundo e quer romper a escrita no jogo com a Costa Rica. No Grupo E, a disputa pela liderança tende a ser protagonizada por espanhóis e alemães e, por isso, placares elásticos podem ser der definitivos nos critérios de desempate. Os costa-riquenhos chegam ao Mundial após uma dura classificação na repescagem intercontinental contra a Nova Zelândia. Campeã em 2010, a Espanha aposta na mistura entre jovens e experientes no elenco para voltar ao topo.

Espanha mescla a juventude de Gavi e Pedri com a experiência de Busquets. Foto: Albert Gea/ Reuters

Continua após a publicidade

Para encerrar o dia no Catar, Bélgica e Canadá medem forças pelo Grupo F. Os belgas têm a sua geração de ouro colocada à prova mais um vez, tentando alcançar posição ainda melhor que em 2018, quando ficaram em terceiro lugar. O Canadá entra em campo querendo superar as expectativas, retornando à disputa de uma Copa após 36 anos.

Yannick Carrasco (ao fundo), Kevin De Bruyne, Axel Witsel e Amadou Onana são nomes importantes da seleção belga. Foto: Jack Guez/ AFP