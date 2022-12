Agenda da Copa: Argentina e Holanda abrem as oitavas de final no Catar contra azarões

Agora é vencer ou ir para a casa. Após o fim da fase de grupos, a Copa do Mundo do Catar começa as oitavas de final neste sábado (3). Holanda, Argentina, Estados Unidos e Austrália entram em campo buscando manter vivo o sonho do título mundial.

Apesar de não encantar e convencer na primeira fase da Copa do Mundo, a Holanda foi a primeira colocada de seu grupo e abre as oitavas de final contra os Estados Unidos. Apesar do futebol abaixo do esperado, os holandeses conseguiram duas vitórias e um empate na chave e, de acordo com o técnico Louis Van Gaal, vem evoluindo a cada partida.

Para o duelo eliminatório deste sábado, a Holanda pode contar com Frenk de Jong e Memphis Depay praticamente 100% fisicamente. A dupla convivia com problemas físicos no Catar e estiveram em campo em parte do jogo que fechou a participação da seleção na fase de grupos.

Holanda busca a vaga nas quartas de final neste sábado (2) contra os Estados Unidos Foto: (AP Photo/Ariel Schalit)

Do outro lado, os Estados Unidos voltam a disputar uma partida de oitavas de final de Copa do Mundo depois de oito anos. Na última vez, em 2014, a seleção foi eliminada pela Bélgica ao perder por 2 a 1.

Os americanos podem ter um problema sério para o duelo deste sábado. Pulisic, que é a grande estrela e referência técnica da seleção dos Estados Unidos na Copa do Mundo do Catar, deixou o campo machucado após marcar o gol da vitória no duelo contra o Irã na fase de grupos e é dúvida para o confronto contra os holandeses.

A partida será apitada pelo brasileiro Wilton Pereira Sampaio. O duelo acontece no Estádio Nacional Khalifa.

Vítima de uma das maiores zebras da Copa do Mundo do Catar, ao perder para a Arábia Saudita, por 2 a 1, na estreia, a Argentina se recuperou e terminou na liderança do Grupo C. Mas aquele tropeço marcou e a seleção de Messi entra nas oitavas de finais diante da Austrália, neste sábado, às 16h, no estádio Ahmad Bin Ali, em Al-Rayyan, prometendo muita seriedade e foco para evitar nova surpresa. Os australianos terminaram na segunda posição do Grupo D, porém com os mesmos seis pontos dos argentinos, deixando a favorita Dinamarca pelo caminho, e esperam surpreender novamente.

Pela tradição e pela presença de Messi, sete vezes o melhor jogador do mundo, o favoritismo é todo da equipe sul-americana. E isso se tornou uma preocupação para o técnico Lionel Scaloni, depois da decepção da derrota na estreia que obrigou seu time a se superar, na base da garra, nas vitórias em cima do México e sobre a Polônia, ambas por 2 a 0.

Messi disputa sua última Copa do Mundo com a camisa da seleção argentina Foto: REUTERS/Dylan Martinez

A força física é o destaque do time australiano, que não desiste de nenhuma jogada. Desta forma venceu a Tunísia e a Dinamarca, ambas por 1 a 0, se recuperando da derrota para a França por 4 a 1, na estreia. A goleada sofrida serviu de motivação para se recuperarem na competição.