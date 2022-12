Agenda da Copa: Espanha e Portugal tentam apagar má impressão e confirmar vaga nas quartas de final

O último dia das oitavas de final da Copa do Mundo do Catar acontece nesta terça-feira (6). Espanha, Portugal, Marrocos e Suíça entram em campo em busca das duas últimas vagas para as quartas. Após derrota na última rodada da fase de grupos, espanhóis e portugueses buscam confirmar o favoritismo.

Leia também Son pede desculpas aos sul-coreanos por eliminação na Copa: ‘Demos nosso melhor’

MARROCOS X ESPANHA - 12H - EDUCATION CITY STADIUM

O último dia das oitavas de final da Copa do Mundo começará com o duelo entre Marrocos e Espanha, às 12h, Education City Stadium, em Al Rayyan, no Catar. Os espanhóis são os grandes favoritos, mas chegam com sinal de alerta ligado para evitar outra surpresa desagradável, pois já não terminaram na liderança de seu grupo com derrota para o Japão. Os marroquinos foram líderes e buscam vaga nas quartas pela primeira vez na história. Quem avançar, encara o vencedor do duelo entre Portugal e Suíça, que jogam às 16h.

Espanha encara o Marrocos nesta terça-feira por uma das vagas nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar Foto: (AP Photo/Julio Cortez)

Apesar do favoritismo, a Espanha terminou em segundo lugar do Grupo E, com quatro pontos e atrás do Japão, enquanto Alemanha e Costa Rica foram eliminadas. O Marrocos, ainda invicto, foi o líder do Grupo F, com sete pontos, à frente de Croácia, Bélgica e Canadá. A última e única vez que o selecionado africano chegou ao mata-mata foi há 36 anos, em 1986.

PORTUGAL X SUÍÇA - 16H - Lusail Stadium

Publicidade

O duelo entre Portugal e Suíça é considerado o confronto mais equilibrado das oitavas da Copa do Mundo do Catar. Este será, somente neste ano, o terceiro jogo entre as seleções, com uma vitória para cada lado, quando mediram forças na Liga das Nações. Os europeus se enfrentam nesta terça-feira, às 16h, no Lusail Stadium, em Al Daayen, no Catar, por uma vaga nas quartas de finais. Quem avançar enfrenta o vencedor do confronto entre Espanha e Marrocos.

Portugal encara a Suíça em busca da vaga entre os oito melhores da Copa do Mundo Foto: EFE/EPA/ROLEX DELA PENA

Os portugueses chegam para a decisão em um clima conturbado. Apesar de terminarem na liderança do Grupo H, encerraram a fase de grupos com uma derrota, de virada, por 2 a 1 para a Coreia do Sul. E mesmo com o time misto, a discussão ficou em volta do craque Cristiano Ronaldo, que não gostou de ser substituído e, até agora, faz um mundial de coadjuvante na seleção de Portugal, com apenas um gol marcado.