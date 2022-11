Agenda da Copa: Grupos A e B definem seus classificados para as oitavas; confira jogos

Publicidade

A Copa do Mundo do Catar inicia nesta terça-feira a terceira e última rodada da fase de grupos. Sete seleções que entram em campo hoje têm chances de classificação para as oitavas de final. Apenas o anfitrião Catar já ficou pelo caminho. No Grupo A, Holanda, Equador e Senegal disputam dois lugares, enquanto no Grupo B a luta é mais ampla, envolvendo Inglaterra, Irã, EUA e País de Gales.

A um empate das oitavas de final, a seleção da Holanda não quer apenas vencer o Catar nesta terça-feira, às 12 horas, no Al Bayt Stadium. O time europeu quer apresentar um bom futebol contra o já eliminado anfitrião da Copa do Mundo para poder sonhar mais alto, até mesmo com o título.

ONDE ASSISTIR: Globo e SporTV 2.

Gakpo é o destaque da Holanda até aqui na Copa. Foto: Alberto Pizzoli/ AFP

De olho na classificação para as oitavas de finais da Copa do Mundo, Equador e Senegal fazem um jogo decisivo pela terceira rodada do Grupo A. Nesta terça-feira, às 12h, no Estádio Khalifa, em Doha, no Catar, quem vencer avança para a próxima fase. Com quatro pontos, a seleção sul-americana garante a classificação com um empate, mas um triunfo pode garantir a liderança da chave em caso de tropeço da Holanda diante do eliminado Catar. Em terceiro, com três pontos, os africanos necessitam dos três pontos pela vaga.

ONDE ASSISTIR: SporTV e CazéTV (YouTube e Twitch).

Equador se prepara para o jogo com Senegal. Foto: Raul Arboleda/ AFP

ONDE ASSISTIR: Globo e SporTV.

Kane é a esperança de gols da Inglaterra. Foto: Paul Ellis/ AFP

Estados Unidos x Irã se enfrentam nesta terça-feira, às 16h, no Estádio Al Thumama, por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. A partida, válida pelo Grupo B, vai colocar em lados opostos dois países que vivem em tensão há mais de 40 anos. Os iranianos estão na segunda colocação, com 3 pontos, enquanto os americanos vêm logo atrás, com um ponto. Quem vencer, avança.

ONDE ASSISTIR: SporTV 2 e SporTV 3.

Iran's Portuguese coach Carlos Queiroz heads a training session at Al Rayyan SC in the Al Rayyan district in Doha on November 28, 2022, on the eve of the Qatar 2022 World Cup football match between Iran and USA. (Photo by FADEL SENNA / AFP) Foto: FADEL SENNA / AFP