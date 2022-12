Agenda da Copa: Inglaterra tenta parar Mbappé e Portugal busca confirmar favoritismo contra Marrocos

Fechando a fase de quartas de final da Copa do Mundo do Catar, Inglaterra, França, Portugal e Marrocos entram em campo. Neste sábado (10) os ingleses buscam parar Mbappé e os portugueses querer espantar a zebra para chegar na semifinal mais uma vez.

Portugal e Marrocos fazem um dos confrontos mais interessantes das quartas de final da Copa do Mundo, neste sábado, às 12h. O vencedor enfrentará na semifinal quem se classificar do duelo entre Inglaterra e França.

Seleção portuguesa busca mais uma semifinal de Copa do Mundo no Catar Foto: REUTERS/Hannah Mckay

Os portugueses vêm de uma goleada por 6 a 1 sobre a Suíça com três gols do jovem atacante Gonçalo Ramos, que deixou o craque Cristiano Ronaldo no banco de reservas, e buscam a terceira semifinal de Mundial de sua história. Já os invictos marroquinos vivem grande fase, chegaram pela primeira vez às quartas da Copa e sofreram apenas um gol até agora.

Inglaterra e França fazem neste sábado, às 16h, no Estádio Al Bayt, o duelo mais esperado das quartas de final da Copa do Mundo do Catar. Com ataques muito positivos, as duas equipes têm maneiras diferentes de articular suas ações ofensivas. Ingleses não têm um grande astro, mas compensam com artilharia mais distribuída, enquanto os franceses têm em Kylian Mbappé e Olivier Giroud as grandes lideranças do time.

Seleção inglesa busca parar Mbappé para chegar na semifinal mais uma vez Foto: (Photo by Paul ELLIS / AFP)

Com hierarquia repartida no seu elenco, a Inglaterra conseguiu fazer despertar as atenções de todo o mundo para um jovem volante Jude Bellingham. Autor do primeiro gol inglês neste Mundial, o jogador do Borussia Dortmund tem ganhado projeção jogo após jogo. Único convocado de Gareth Southgate que atua fora da Inglaterra, com 19 anos, Bellingham não deve ficar por muito mais tempo disputando o Campeonato Alemão.