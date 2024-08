Agenda: confira os jogos de hoje, quinta-feira, no futebol

A quinta-feira, dia 29 de agosto, promete fortes emoções no mundo do futebol. Na Copa do Brasil, o Corinthians enfrenta o Juventude fora de casa pelas quartas de final do torneio. Já no Campeonato Brasileiro feminino, São Paulo e Grêmio jogam por uma vaga na semifinal.

Na Europa, o Campeonato Espanhol e os playoffs da Liga Europa e Liga Conferência agitam a rodada. Acompanhe aqui a programação esportiva da TV e do streaming. Veja, a seguir, os confrontos de hoje (sempre com horário de Brasília):

Copa do Brasil

20h - Vasco x Athletico-PR

20h - Juventude x Corinthians

Campeonato Brasileiro Feminino

14h45 - São Paulo x Grêmio

La Liga

14h - Girona x Osasuna

16h30 - Las Palmas x Real Madrid

Liga Europa

14h - Apoel x RFS

14h - Elfsborg x Molde

14h - Petrocub Hincesti x Ludogorets

15h - Besiktas x Lugano

15h - Anderlecht x Dinamo Minsk

15h - Ajax x Jagiellonia Bialystok

15h30 - FCSB x LASK Linz

15h45 - Hearts x Viktoria Plzen

16h - Shamrock Rovers x PAOK

16h - TSC Backa Topola x Maccabi Tel Aviv

16h - Borac Banja Luka x Ferencváros

16h - Rapid Viena x Braga

Liga Conferência

11h - Astana x Brann

13h - Zira x Omonia

13h - HJK Helsinki x KÍ Klaksvík

13h30 - Ruzomberok x Noah

14h - Paksi x Mladá Boleslav

14h - Pafos x Cluj

14h - Olimpija Ljubljana x Rijeka

14h - Trabzonspor x St. Gallen

14h30 - The New Saints x Panevezys

15h - Zrinjski x Vitória de Guimarães

15h - Drita x Legia Varsóvia

15h - Kilmarnock x Copenhagen

15h - Santa Coloma x Víkingur

15h - Cercle Brugge x Wisla Cracóvia

15h - Panathinaikos x Lens

15h15 - Celje x Pyunik

15h15 - Maribor x Djugarden

15h30 - Heidenheim x Häcken

15h30 - Servette x Chelsea

16h - Puskás Akadémia x Fiorentina

16h - Betis x Kryvbas

16h - Larne x Lincoln Red Imps

