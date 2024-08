Agenda: confira os jogos de hoje, sábado, no futebol

O sábado, dia 10 de agosto, promete fortes emoções no mundo do futebol. No Campeonato Brasileiro, o Corinthians busca fugir da zona de rebaixamento e enfrenta o Red Bull Bragantino na Neo Química Arena.

Nas Olimpíadas de Paris 2024, a seleção brasileira enfrenta os Estados Unidos pelo ouro no futebol feminino. Acompanhe aqui a programação esportiva da TV e do streaming. Veja, a seguir, os confrontos de hoje (sempre com horário de Brasília):

Campeonato Brasileiro

16h - Fortaleza x Criciúma

19h - Cuiabá x Grêmio

21h30 - Cruzeiro x Atlético-MG

21h30 - Vasco x Fluminense

21h30 - Corinthians x Bragantino

Futebol Feminino - Jogos Olímpicos

12h - Brasil x Estados Unidos

Campeonato Brasileiro Série B

17h - Ituano x Chapecoense

17h - Sport x Amazonas

Campeonato Brasileiro Série C

17h - Confiança x Remo

17h - São José-RS x São Bernardo

19h30 - Caxias x Ferroviário

19h30 - Ferroviária x Athletic Club

Campeonato Brasileiro Série D

16h - Altos x Treze

16h - Inter de Limeira x Nova Iguaçu

17h - Portuguesa-RJ x Maringá

18h - Manaus x Iguatu

Copa da Itália

13h - Cremonese x Bari

13h30 - Hellas Verona x Cesena

15h45 - Empoli x Catanzaro

16h15 - Napoli x Modena

Campeonato Paulista Feminino