Agenda: confira os jogos de hoje, sexta-feira, no futebol

A sexta-feira, dia 9 de agosto, promete fortes emoções no mundo do futebol. Na Série B do Brasileirão, o Santos joga com o Paysandu fora de casa e busca ampliar sua vantagem na liderança do torneio.

Nas Olimpíadas de Paris 2024, o futebol masculino tem sua final: França e Espanha competem pelo ouro. Já no feminino, Espanha e Alemanha disputam a medalha de bronze. Acompanhe aqui a programação esportiva da TV e do streaming. Veja, a seguir, os confrontos de hoje (sempre com horário de Brasília):

Campeonato Brasileiro Série B

19h15 - Avaí x Operário-PR

20h - Paysandu x Santos

21h - Mirassol x Brusque

21h30 - América-MG x Botafogo-SP

Futebol Feminino - Jogos Olímpicos

10h - Espanha x Alemanha

Futebol masculino - Olimpíadas

13h - França x Espanha

Copa da Itália