Agenda: confira os jogos de hoje, terça-feira, no futebol

A terça-feira, dia 13 de agosto, promete fortes emoções no mundo do futebol. Na Libertadores, Grêmio e Fluminense se enfrentam pela primeira partida das oitavas de final do torneio. Ainda na competição, o Atlético-MG visita o San Lorenzo na Argentina.

Já na Copa Sul-Americana, dois brasileiros disputam uma vaga nas quartas de final. O Corinthians vai até Ribeirão Preto para enfrentar o Red Bull Bragantino. Acompanhe aqui a programação esportiva da TV e do streaming. Veja, a seguir, os confrontos de hoje (sempre com horário de Brasília):

Taça Conmebol Libertadores

19h - Grêmio x Fluminense

21h30 - San Lorenzo x Atlético-MG

21h30 - Colo-Colo x Junior Barranquilla

Copa Sul-Americana

19h - Huachipato x Racing

21h30 - Bragantino x Corinthians

Campeonato Paulista Feminino