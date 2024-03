O domingo, dia 16, é decisivo para o Campeonato Paulista, que vai ter definidos todos os semifinalistas do torneio. Outros estaduais do Brasil também avançam em suas fases finais. Na Europa, as principais ligas encaminham-se para os últimos jogos da rodada, que começou ainda na sexta-feira. Confira a agenda dos a agenda de hoje (sempre no horário de Brasília):

Campeonato Paulista

16h - Red Bull Bragantino x Inter de Limeira

18h - São Paulo x Novorizontino

20h15 - Santos x Portuguesa

Campeonato Carioca

16h - Nova Iguaçu x Vasco

18h30 - Botafogo x Sampaio Corrêa (Taça Rio)

Campeonato Mineiro

19h - América-MG x Atlético-MG

Campeonato Gaúcho

16h30 - Internacional x Juventude

Campeonato Inglês

11h - West Ham x Aston Villa

Copa da Inglaterra (Quartas de final)

9h45 - Chelsea x Leicester

12h30 - Manchester United x Liverpool

Campeonato Espanhol

10h - Sevilla x Celta de Vigo

12h15 - Las Palmas x Almería

12h15 - Villareal x Valencia

14h30 - Rayo Vallencano x Betis

17h - Atletico de Madrid x Barcelona

Campeonato Italiano

8h30 - Juventus x Genoa

11h - Verona x Milan

14h - Atalanta x Fiorentina

14h - Roma x Sassuolo

16h45 - Inter de Milão x Napoli

Campeonato Alemão

11h30 - Freiburg x Bayern Leverkusen

13h30 - Borussia Dortmund x Frankfurt

Campeonato Francês

9h - Brest x Lille

11h - Monaco x Lorient

11h - Clermont x Le Havre

11h - Reims x Metz

13h05 - Rennes x Olympique de Marselha

15h45 - Montepellier x PSG

Campeonato Português