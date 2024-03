O sábado, dia 16, tem jogos da fase final dos estaduais no Brasil. Na Europa, as principais ligas têm os principais jogos da rodada, que começou ainda na sexta-feira. Confira a agenda dos a agenda de hoje (sempre no horário de Brasília):

Campeonato Paulista

18h - Palmeiras x Ponte Preta

Campeonato Carioca

18h30 - Boa Vista x Portuguesa-RJ (Taça Rio)

21h - Flamengo x Fluminense

Campeonato Mineiro

16h30 - Cruzeiro x Tombense

Campeonato Gaúcho

16h30 - Caxias x Grêmio

Campeonato Inglês

12h - Burnley x Brentford

12h - Luton Town x Nottingham Forest

14h30 - Fullham x Tottenham

Copa da Inglaterra (Quartas de final)

9h15 - Wolverhampton x Coventry Country

14h30 - Manchester City x Newcastle

Campeonato Espanhol

10h - Mallorca x Granada

12h15 - Osasuna x Real Madrid

14h30 - Getafe x Girona

17h - Atlético Bilbao x Alavés

Campeonato Italiano

11h - Monza x Cagliari

11h - Udinese x Torino

14h - Salernitana x Lecce

16h45 - Frosinone x Lazio

Campeonato Francês

13h - Nantes x Strasboug

17h - Lens Nice

Campeonato Portugues